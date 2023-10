Život plemena koje broji nevjerojatnih 3000 žena i samo sedam muškaraca ostavlja bez daha, pogotovo kada se vidi u kakvom su položaju pripadnici jačeg spola, piše Kurir.

POGLEDAJTE VIDEO: Nestvarno lijepi prizori iznad Sjeverne, Srednje i dijela Južne Amerike: 'Prvi put u životu sam vidjela ovakvu pomrčinu'

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U amazonskoj prašumi živi vrlo neobično pleme u kojem je 3000 žena i samo sedam muškaraca. U njemu stoljećima vlada matrijarhat, a dame dominiraju i iskorištavaju pripadnike jačeg spola samo za intimne odnose. Dakle, nježniji spol se pita za sve, donosi najvažnije odluke koje se tiču ​​cijele zajednice i brine o djeci.

U ovom plemenu, za koje mnogi kažu da vrlo primitivno žive u kućama od slame, ipak, vrijede određena pravila i muškarci ih moraju poštovati. Naime, budući da ih je samo sedam, žene ih mijenjaju u određenim vremenskim razmacima, kako bi sve došle na red.

Žene muškarcima vežu vrpcu oko ruke kako bi pokazale svoje svakodnevno vlasništvo. To znači da ta žena taj dan posjeduje određenog muškarca i da mu nitko drugi ne smije prići. U ovom plemenu ne postoji koncept braka, vjenčanja se ne organiziraju, već dame međusobno mijenjaju momke.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Jedina obaveza im je razmnožavanje

No, djeca pripadaju isključivo majkama i one se brinu o nasljednicima, mada i muškarce tretiraju kao djecu, no važno je napomenuti da muškarci ne preuzimaju nikakvu odgovornost za mališane.

Njihova jedina obveza je da budu spremni za razmnožavanje i ništa drugo, jer ih gledaju kao rijetke resurse. No, s druge strane, moraju zadovoljavati sve neobične zahtjeve žena u krevetu. Hrane ih, vjerovali ili ne, bijelim i crvenim, kako bi sačuvali vitalnost tijela i energiju. S druge strane, zbog svog načina života nemaju dug život.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Muškarce s većim stražnjicama i trbusima žene iz plemena mnogo više cijene, jer smatraju da su puno bolji i spremniji za intimne odnose te se mogu puno učinkovitije razmnožavati, kao i da imaju puno bolje gene.

A kada požele pobjeći od žena, penju se na drveće te tu žive i provode vrijeme, jer se jedino tu mogu obraniti od njih. Osjećaju se kao ugrožena vrsta i smatraju da njihov položaj u zajednici nije nimalo na zavidnoj razini, naprotiv. Među sedmoricom muškaraca u plemenu jedan je starac, drugi je dječak od 13 godina, a ostali su tek djeca, zato je razmnožavanje zaista vrlo teško.