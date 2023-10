Dr. Neel Patel raskrinkao je popularne mitove o erektilnoj disfunkciji te je, između ostalog, otkrio može li je uzrokovati "previše" masturbacije, piše Daily Star.

Iako više od polovice muškaraca u dobi od 40 do 70 godina ima erektilnu disfunkciju (ED), postoji mnogo dezinformacija o tom stanju.

"Erektilna disfunkcija je kada ili ne možete postići erekciju ili se borite održati je dovoljno dugo za seks. ED je vrlo česta. Očekuje se da će do 2025. ovo stanje pogoditi otprilike 322 milijuna muškaraca u cijelom svijetu, to je brojka koja se više nego udvostručila od 1995. godine. Većina muškaraca povremeno doživi ED, na primjer, kada su pod stresom ili nakon što popiju previše alkohola, a to nije razlog za zabrinutost", objasnio je dr. Patel.

"Ako i dalje imate ED i osjećate da utječe na vašu predodžbu o sebi ili seksualni život, možda bi bilo dobro potražiti savjet liječnika. Iako rijetko, ED može biti nuspojava ozbiljnijih zdravstvenih stanja kao što su dijabetes i bolesti srca", dodao je.

Na pitanje zašto postoji toliko mitova o ED-u, stručnjak kaže da je to uglavnom zbog toga što se mnogi muškarci osjećaju neugodno tražiti liječnički savjet. Iz tog razloga, postoji mnogo štetnih lažnih informacija koje kruže o stanju.

Dr. Patel je nakon toga otkrio pravu istinu o osam najčešćih mitova vezanih uz ED.

1. Samo je stariji ljudi dobivaju

Iako je erektilna disfunkcija češća kod starijih muškaraca, ona se može pojaviti u bilo kojoj dobi, kaže dr Patel. Zapravo, otprilike polovica muškaraca u dobi od 40 do 70 godina doživi ED. Nedavne studije su također pokazale da ED postaje sve češći kod mlađih muškaraca", rekao je.

"Studija iz 2013. otkrila je da je 26 posto pacijenata kojima je dijagnosticiran ED bilo mlađe od 40 godina. To može biti posljedica načina života kao što je konzumacija alkohola i gledanja puno pornografije", dodao je.

2. Kada se prvi put dobije to je problem

"Imao sam pacijente koji su se jednom ili dvaput borili s postizanjem ili održavanjem erekcije i vjeruju da imaju problem. U stvarnosti, normalno je povremeno doživjeti te probleme", pojasnio je dr. Patel.

3. To znači da vas partner ne privlači

Osobni odnosi samo su jedan od bezbroj mogućih uzroka ED-a, kaže stručnjak.

"Nemojte prerano donositi zaključke o tome da je ED znak da je za to kriva vaša privlačnost prema partneru", rekao je dr. Patel. "Vaš ED može biti posljedica stresa, tjeskobe, nuspojava lijekova ili drugih zdravstvenih stanja".

4. Sve je do razmišljanja

"U prošlosti se smatralo da je ED uzrokovana isključivo psihološkim čimbenicima. Sada razumijemo da fizička stanja kao što je dijabetes mogu uzrokovati ili doprinijeti problemima s erekcijom", rekao je dr. Patel.

5. To znači da nešto nije u redu s vašim spolnim organom

Muškarci koji dožive ED pretpostavljaju da je to znak fizičkog problema s njihovim spolnim organom. Ali ako se vaš ED javlja samo u određenim situacijama (na primjer kada imate seks s partnerom, ali ne i tijekom masturbacije), temeljni uzrok je vjerojatno psihološki ili povezan sa stresom, pojasnio je liječnik.

6. To znači da imate nizak testosteron

"Istina je da ED može biti simptom niske razine testosterona. Ali previše muškaraca pretpostavlja da to što doživljavaju ED automatski znači da je to slučaj. U stvarnosti ne postoji izravna korelacija između nedostatka testosterona i ED-a. Dok kod većine muškaraca razina testosterona pada s godinama, te razine obično nisu dovoljno niske da izazovu ED", istaknuo je dr. Patel.

7. Uzrokuje je previše masturbacije ili pornografije

Često se navodi da prečesta masturbacija može uzrokovati ED, ali to nije istina, kazao je dr. Patel i dodao: "Masturbacija ne bi trebala oštetiti spolni organ. Ipak, neke su studije povezale osjećaj krivnje koji kod nekih pojedinaca prati masturbaciju i ED. Osim toga, kako starite, razdoblje oporavka koje slijedi nakon ejakulacije može potrajati dulje. Potrebno je planirati dodatno vrijeme između masturbacije i seksa. Kada je riječ o pornografiji, dokazi su neuvjerljivi. Međutim, neke studije sugeriraju da pretjerano gledanje teške pornografije može dovesti do nerealnih očekivanja od seksa".

8. Lijekovi su jedini način liječenja

"Mnogi pacijenti pretpostavljaju da liječenje ED-a podrazumijeva lijekove poput Viagre. Ali u stvari, ED se prvenstveno liječi rješavanjem temeljnog uzroka. To bi moglo značiti promjene načina života kao što je gubitak težine ili psihološki tretmani uključujući seksualnu terapiju. Mogu se preporučiti i drugi lijekovi za liječenje temeljnog medicinskog uzroka", kazao je dr. Patel.