Prošle godine je u Engleskoj 363 muškaraca završilo u bolnici - od kojih bi jedan muškarac dnevno bio liječen od užasne bolesti spolnih organa. Taj broj se povećao za više od 100 u odnosu na 257 prije deset godina, 2013. godine.

Koje godine su u pitanju

Prosječna dob osoba koje pate od ovih problema bila je 39 godina, otkrivaju podaci od NHS Digital, ali šest nesretnih muškaraca bilo je starije od 75 godina - uključujući jednog muškarca koji je imao između 80 i 84 godine. A 2021. jedan oboljeli je imao više od 90 godina.

Pacijenti su u prosjeku proveli jedan dan u bolnici, gdje su im postavili dijagnozu, liječenje i vrijeme oporavka. Prošlogodišnja brojka je ispod rekorda svih vremena koji je postavljen 2021./2022., kada su 393 muškarca poslana na liječenje. Liječnici su rekli da bi pogoršanje neugodnog stanja, poznatog kao prijapizam, moglo biti potaknuto lijekovima poput Viagre i kokaina. Također može biti reakcija na neke antidepresive ili lijekove za razrjeđivanje krvi.

Posljedice prijapizma

Mišićna bol također je rijetka nuspojava ozbiljnih bolesti poput anemije srpastih stanica i leukemije. Potencijalnim pacijentima rečeno je da potraže pomoć ako njihova erekcija traje više od četiri sata i nije povezana sa "seksualnom stimulacijom".

U jednom slučaju nesretni dječak imao je erekciju dva tjedna, što je izazvalo 'utrku s vremenom' da 'spas'i svoj penis.

Ako se ne liječi na vrijeme, prijapizam može dovesti do ožiljaka, impotencije ili amputacije. Pomoći mu mogu izravne injekcije, operacija penisa ili ispuštanje krvi pomoću igle. Doktor Shalini Andrews iz Britanske udruge za seksualno zdravlje i HIV-a, rekao je: "Malo je vjerojatno da će ovo povećanje biti povezano s povećanom upotrebom lijekova. Moguće je da je to povezano s pogoršanjem prezentacija postojećih stanja ili povećanjem rekreacijske upotrebe droga", piše The Sun.

