Bračna statistika u Srbiji je poražavajuća. Stječe se dojam da se danas mnogi parovi lako rastaju, a donedavno se smatralo da su glavni razlozi nevjera, financije i nedostatak komunikacije. No, u posljednje vrijeme primjećuju se novi krivci koji razdvajaju supružnike, pa nije tajna da se mnogi odlučuju za bračnu terapiju, piše Kurir.

Psihoterapeuti Biljana Ćulafić i Igor Ilić na K1 televiziji objasnili su kako izgleda proces bračne terapije i ima li uspjeha u rješavanju problema.

Oni su otkrili da su na prvom mjestu na listi problema s kojima se Srbi suočavaju - paralelne veze. Da stvar bude još više uznemirujuća, kroz terapijski proces dolazi se do zaključka da iza ovog problema zapravo stoji – velika ljubav!

"Bračna terapija funkcionira tako što je jedan od partnera inicira, najčešće onaj koji je nečim nezadovoljan u vezi. Preljub se dogodio, ljubav je završila, suočavaju se s nekom krizom. Samu odluku za bračnu terapiju smatram početkom terapije", rekao je Ilić.

"Obično žene prve prepoznaju problem. Muškarci ne dolaze tako lako, ali kad vide da ih se sluša, bolje se osjećaju. Imaju problem kada je terapeutkinja u pitanju. Naime, muškarac sa suprugom i ženom koja je terapeut se osjeća usamljeno. Kad osjete da ih se poštuje i da mi nismo suci, požele i sami doći. Nekad je u pitanju loša komunikacija, ali vrlo često su u pitanju paralelne veze. Zanimljivo je da u tim terapijama ima puno ljubavi, a ljudi to ne očekuju", ispričala je Biljana.

'Misli da će prevarom spasiti vezu'

Ilić tvrdi da ljudi nisu ni svjesni koliko zapravo vole svog partnera.

"Da, vidim po vašim reakcijama da je to čudno. Osoba najčešće vara ili je u paralelnoj vezi kada o nečemu u toj vezi dugo šuti. Ta osoba ne želi izaći iz veze, voli svog partnera, ali to je način da mu skrene pažnju, izazove krizu, misli da će prevarom spasiti vezu", objasnio je Igor.

"Čim dođu na psihoterapiju sa željom da prevladaju problem, može se izgraditi povjerenje, ali preduvjet je da je paralelna veza završena. Nema nikakvog smisla da išta radimo ako ta veza i dalje traje. Vrlo često uđu u paralelnu vezu, ali nisu svjesni da im je nešto nedostajalo u tom odnosu. To je jako bolno za osobu koja je prevarena, to je jedna vrsta traume. Vrlo je važno da druga osoba ima empatiju i da se suoči s tim. Može se prevazići" objasnila je Biljana.

"Tu su rezultati dosta dobri, ali kada ljudi dođu s idejom da uvjere drugoga da ostane u braku, to ne može uspjeti. Dakle, kad dođu dvoje, a jedan neće ostati u vezi, moramo objasniti da ih ne možemo na silu držati u braku. Tada odlučujemo hoćemo li nastaviti s bračnom terapijom ili će to biti terapija razvoda koja je jako važna. Nažalost, kada dođe do te točke, ljudi misle da više nema smisla ići na terapiju, a ima jer se trebaju dogovoriti oko imovine, djece i milijun drugih stvari", istaknula je Biljana.