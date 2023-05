1.Previše šminke i umjetnog tena: "Žene se mogu odijevati kako žele, mogu nositi koliko god losiona za sunčanje i šminke žele. Mi to radimo za sebe. No ako to radite da biste impresionirali muškarca, svoje skupe proizvode sačuvajte za drugu priliku - oni to mrze. Zaudara, prlja posteljinu, a jedan se muškarac čak požalio da ima mrlje na nosu nakon što je poljubio svoju ljubavnicu."