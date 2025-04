Psihologinja o znakovima koji otkrivaju da veza neće potrajati: 'Kad to umre, sve umire'

Obično je dobar znak ako ljudi koji su u vezi ili braku zajedno idu kod terapeuta ako imaju problema, jer to znači da im je stalo do toga da dobiju dodatnu pomoć kako bi uspjeli.

No, jeste li znali da bi neki psihoterapeuti mogli znati da je veza osuđena na propast nakon samo jednog sastanka s parom? Licencirana bračna i obiteljska terapeutkinja i psihoterapeutkinja Cheryl Groskopf rekla je za Daily Mail da postoji nekoliko izdajničkih pokazatelja koje ona traži, a koji ukazuju na prilično nisku stopu preživljavanja veze.

Prvi je ako primijeti da se par ne koregulira. Groskopf je rekla da dugoročni odnosi zapravo zahtijevaju koregulaciju. To znači da kada je jedna osoba disregulirana, što znači da se osjeća tjeskobno ili preopterećeno, druga se osoba ne zatvara.

'U zdravim vezama ne morate sami regulirati svoje emocije'

"Ta osoba može ostati prizemljena, usklađena i dovoljno prisutna da pomogne riješiti stvari bez potrebe da ih popravlja. Ako se obje osobe pokrenu u isto vrijeme, ili ako jedna osoba uvijek na kraju upravlja svime (emocijama, logistikom, popravkom, smirivanjem), to stvara nestabilnost", objasnila je.

Groskopf je rekla da s vremenom ova vrsta dinamike završi kao izvor stresa, a ne kao sigurna baza kakva bi trebala biti. To je zato što je koregulacija u biti više od puke podrške.

"U zdravim vezama ne morate sami regulirati svoje emocije. Možete 'posuditi' mir od svog partnera, a on može 'posuditi' vaš. Ako se to ne dogodi, jedna ili obje osobe na kraju počnu u potpunosti izbjegavati ranjivost, jer ih nema tko emocionalno podržati", otkrila je.

Znatiželja je 'izvor života veze'

Još jedan znak da par vjerojatno neće potrajati je ako nema emocionalne znatiželje kod jednog ili oba partnera. Psihoterapeutkinja je objasnila da je znatiželja "izvor života veze".

"Jednom kada to umre, cijela veza umire s tim. Bez toga, ljudi ulaze u stanje u autopilota, pretpostavljaju da 'već poznaju' svog partnera i počinju se osjećati emocionalno dosadno ili kao da su sami", rekla je.

To često dovodi do toga da parovi zapnu u sukobu na površinskoj razini gdje se sve vrti oko činjenica ili logistike. Groskopf je objasnila da je u sigurnim vezama važno da partneri ostanu zainteresirani za unutarnji svijet svog partnera.

Emocionalna udaljenost razara veze

"Ne odgovaraju samo na ono što im partner kaže, već budu znatiželjni zašto to govore. Oni pitaju: 'Što se događa u pozadini ove reakcije? Što osjećaš, a ne izgovaraš naglas? O čemu se ovdje zapravo radi?'", istaknula je.

Groskopf je rekla da ako par emocionalnu distancu shvati kao "mir", to znači da su vjerojatno prestali biti tu jedno za drugo. Objasnila je da joj mnogi parovi govore da se nikada ne svađaju i pretpostavljaju da to znači da je njihova veza snažna. Ali to je rijetko slučaj. Vjerojatno samo doživljavaju emocionalnu nepovezanost.

"Par izvana izgleda kao 'nisko dramatičan', ali iznutra?! Jedna ili obje osobe su usamljene. Nitko od njih ne otkriva svoje potrebe. Nitko od njih nije emocionalno iskren", kazala je.

Psihoterapeutkinja je objasnila da, iako se ovo trenutačno može činiti dobrim, dugoročno to može apsolutno uništiti vezu između dvoje ljudi. Emocionalna udaljenost sprječava par da se međusobno upoznaju i rastu. "A onda jednog dana, jedno ili oboje samo odu iz veze", otkrila je.

