Internet bruji o poklonu koji je Kim Kardashian darovala maloljetnoj kćeri

Kim Kardashian (45) još je jednom pokazala da blagdani u njezinoj obitelji ne prolaze nezapaženo – pogotovo kada je riječ o darovima. Reality zvijezda i poduzetnica pobrinula se da njezina 12-godišnja kći North West u novu godinu uđe sa stilom, darujući joj za Božić unikatni nakit optočen dijamantima, vrijedan pažnje čak i u svijetu slavnih.

U suradnji s prestižnim brendom Alex Moss New York, koji izrađuje nakit za zvijezde poput A$AP Rockyja, Madonne i Justina Biebera, North je dobila čak tri jedinstvena komada. Kako piše People, poznati draguljar Alex Moss otkrio je da je u osmišljavanju nakita sudjelovala i sama North.

Glavni i najimpresivniji komad je ogrlica s bodljama i privjeskom u obliku crtane lubanje, na čijoj je poleđini ugravirano ime „North“. Ova upečatljiva ogrlica izrađena je od čak 106 karata prirodnih dijamanata, što ju čini pravim luksuznim raritetom.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Nakit odmah završio na TikToku

Uz nju, North je dobila i narukvicu s bodljama od talijanske kože iz Toskane, ukrašenu s gotovo 23 karata prirodnih VVS bijelih dijamanata. Moss je pojasnio kako je dizajn ogrlice inspiriran komadom koji je 2018. godine izradio za repera Playboija Cartija, dok je narukvica nastala prema modelu koji je North već imala, uz elemente dizajna koji je 2022. radio za repera Kena Carsona.

Nije trebalo dugo da North pokaže svoje nove luksuzne dodatke. Već tijekom blagdana objavila je nekoliko TikTok videa u kojima nosi upečatljivu dijamantnu ogrlicu, kombinirajući je s plavom maskirnom jaknom, crnom plisiranom suknjom i jarko plavom perikom – u stilu koji je već postao njezin zaštitni znak.

Ignorira kritike

North je i ranije privlačila pažnju javnosti svojim odvažnim modnim izričajem, od neobičnih stylinga do dermalnog piercinga na prstu. Kim Kardashian više je puta istaknula kako je njezina kći naučila ignorirati kritike.

„Stvarno je zrela u jednom smislu. Zna reći: ‘Mama, vidjela sam to i uopće me nije briga što im se ne sviđa – moja plava kosa ili ovo ili ono.’ Stvarno je samouvjerena“, rekla je Kim u listopadu u podcastu Call Her Daddy.

Darivanje ide u oba smjera

Zanimljivo je i to da se luksuzno darivanje u obitelji Kardashian-West odvija u oba smjera. Naime, Kim je za svoj 44. rođendan 2024. godine od North dobila dijamantnu ogrlicu s ugraviranim izrazom „Skibidi Toilet“, referencom na viralnu internetsku seriju.

Čini se da North West već u ranoj dobi gradi vlastiti stil i modni identitet, a uz ovakve božićne poklone jasno je da će i u 2026. godini biti jedno od najpraćenijih dječjih imena u svijetu slavnih.

POGLEDAJTE VIDEO: Lenny Kravitz, Sting, Nick Cave i Moby dolaze u Hrvatsku: Ovo će ljeto biti za pamćenje!