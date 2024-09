Psihoterapeutkinja objašnjava kada se trebate ispričati partneru, a kada ne

Postoji mogućnost da barem tri puta na dan izgovorite ''oprosti''. Ako ste žena, postoji mogućnost da čak i previše koristite tu riječ. To je zato što je društvo naučilo žene da se ispričaju bez obzira jesu li pogriješile ili ne. Često se isprike koriste kako bismo izbjegli neugodnosti ili spriječili da se netko naljuti na nas, a možda i da bismo sakrili činjenicu da smo i sami ljutiti. No mnogi ne razumiju da je isprika, kada niste u krivu, zapravo štetna i nije dobra za vezu.

Psihoterapeutkinja Sarah Chotkowski smatra da bi pojedinci trebali prakticirati ''zlatno pravilo'' kada odlučuju hoće li se ispričati partneru ili neće. ''Zapitajte se 'Da mi je netko ovo napravio, bih li ja želio ispriku?' Ako je odgovor potvrdan, onda je isprika prikladna. Ako je odgovor ne, još nije trenutak za ispriku. Morate upamtiti da vaš partner možda ima drugačiji prag tolerancije i potrebe za isprikom, ali ovo je pravilo jako dobro za početak.''

Ako osjećate da stalno govorite ''Žao mi je'', posebno u vezi, ne brinite se. Nikada nije kasno napraviti ''inventuru'' isprika i raditi na uklanjanju te navike.

Kada se ispričati partneru

Možda zvuči jednostavno, ali isprike su potrebne samo kad ste učinili nešto pogrešno. Ne kad je netko ljutit na vas bez razloga, i ne kada želite preuzeti krivnju samo da biste ublažili sukob. Kada ste zabrljali i nekoga povrijedili, trebate se ispričati. Tada zapravo pokazujete da ste spremni preuzeti odgovornost i da priznajete bol koju ste izazvali kod druge osobe, piše portal Brides.

Donosimo dva primjera:

Ako ste prekršili dogovor

Chotkowski primjećuje da je isprika opravdana kada prekršimo dogovor. ''Dogovori u vezi stvari su na koje pristajemo i oni su dio uvjeta da veza opstane. Može se raditi o nečem jako važnom poput toga je li veza monogamna ili nečem naizgled nebitnom, poput je u redu da sami gledate seriju koju ste se dogovorili pogledati zajedno.''

Chotkowski naglašava kako su takvi dogovori doista situacije o kojima smo razgovarali, a povremeno ih se može i mijenjati. ''To nikako ne smiju biti situacije koje jedan od partnera samo pretpostavlja."

Foto: Pixabay

Ako ste prekršili svoje temeljne vrijednosti

''Ako je suosjećanje (osjećaj radosti zbog radosti vašeg partnera) jedna od vaših najvažnijih vrijednosti, a svom ste partneru dali pasivno-agresivni komentar dok je izlazio navečer s prijateljima jer ste se osjećali omalovaženo što niste uključeni, trebali biste se ispričati'', objašnjava Chotkowski. ''Isprika bi trebala odražavati vaše razumijevanje da ste se ponašali na način koji nije u skladu s vašim željama i odnosom prema vezi, te da se neprimjereni komentar odnosio na vas, a ne na partnerov postupak.''

Kada se ne treba ispričavati partneru

Za one koji trebaju konkretne primjere u kojima isprika nije potrebna Chotkowski izdvaja tri slučaja u kojima se trebate suzdržati od isprike.

Ako odmah želite reći oprosti iz navike

Ako se želite ispričati jer vam je prirodni refleks da se ispričate, nemojte to činiti. ''To vjerojatno znači da se osjećate nelagodno zbog vlastitih postupaka i želite se osloboditi tog osjećaja'', objašnjava psihoterapeutkinja. ''Umjesto toga suočite se s vlastitim osjećajima i istražite što ih izaziva. Tolerancija na stres je važna vještina koju treba vježbati neovisno o partneru, ne bismo se trebali oslanjati na njih kako bismo se suočili s emocijama koje teško podnosimo.

Ako pokušavate prestati s pretjeranim ispričavanjem

Chotkowski napominje da se trebate suzdržati od izgovaranja riječi ''žao mi je'', kada se pokušavate riješiti navike pretjeranog ispričavanja. ''Svi smo, a posebno žene, uvjetovani da koristimo 'oprosti' kao izraz za sve. Pokušajte umjesto 'oprosti što kasnim' upotrijebiti 'hvala što si me čekao'. To će pojačati značenje riječi 'Oprosti' kada je zaista potrebna''.

Ako to ne misliš

Nemojte se ispričavati ako to ne mislite. ''Ponekad može biti izazovno ispričati se jer želimo primiriti sukob ili slično, ali ako želimo da nam partner vjeruje isprika u trenutku kada to ne mislimo iskreno naštetit će povjerenju.''

Kako se iskreno i učinkovito ispričati

Chotkowski objašnjava kako se smisleno ispričati partneru ili partnerici:

Korak 1: Nemojte se ispričavati o sebi

''Pokušajte ne plakati, umjesto toga recite 'teško mi je o ovome govoriti' ili se jednostavno usmjerite na to da 'tražite njihov oprost'. Ako je to teško, pokušajte zapisati što želite reći ili vježbajte pred ogledalom ili s prijateljima. Ni u kojem slučaju isprika ne bi trebala prisiljavati drugu osobu da vam pruži emocionalnu podršku''

Korak 2: Izbjegavajte izgovore za svoje ponašanje

Kada ste učinili nešto loše i trebate se ispričati uvijek biste trebali priznati svoje nedostatke i izbjegavati izlike kako biste umanjili problem. ''To znači izbjegavanje korištenja riječi 'ali' ili 'da budem poštena' na kraju isprike. U toj situaciji nije vrijeme za komentare na ponašanje druge osobe.''

Korak 3: Budite konkretni kada navodite zašto vam je žao

Nema ništa neiskrenije od općenite isprike. Stoga Chotkowski naglašava važnost jasne i konkretne isprike i priznanje onoga što ste krivo učinili, a u svakom slučaju dobro je navesti i kako planirate ispraviti svoje postupke. ''Nemojte obećati ništa što niste voljni učiniti ili sposobni održati. Na primjer, ako je vaš partner frustriran što ste ostali vani s prijateljima do kasno, a niste mu se javili, možete reći: Žao mi je što sam ostala tako dugo vani i nisam ti javila. Razumijem da to odaje dojam da te ne cijenim i da na poštujem tvoje vrijeme. Naš odnos mi je jako važan i svakako ću paziti da se to ne ponovi'', zaključuje psihoterapeutkinja.

