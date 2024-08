Znače li snovi o nevjeri da je vaša veza u problemu? Evo što kaže znanstvenik

Ako varate u snovima, znači li to da vam je suđeno varati u stvarnom životu? Nije nužno. Ali svejedno je važno razmisliti o tome što bi ti snovi mogli značiti, osobito ako vam uzrokuju nelagodu ili stres, piše Today.

"Snovi o varanju uobičajeni su i općenito ne bi trebali biti razlog za uzbunu", rekao je dr. Rahul Jandial, kirurg i neuroznanstvenik te autor knjige "This Is Why You Dream: What Your Sleeping Brain Reveals About Your Waking Life".

"San o romantičnom ili intimnom susretu s nekim tko nije vaš partner ne znači da ćete krenuti tim putem ili da ste u nevolji", objasnio je. Zapravo, ankete ljudi u različitim kulturama pokazuju da velika većina ljudi sanja o nevjeri, bez obzira jesu li u zdravim ili nezdravim vezama.

"Ne mislim da je sanjati o varanju otkrivanje neke latentne želje. Mislim da to treba uzeti u kontekstu onoga što se stvarno događa u vašem budnom životu", rekao je dr. Jandial.

Na primjer, ako ste sanjali bivšeg, ali ste emocionalno krenuli dalje, san vjerojatno neće biti razlog za zabrinutost. "Ali ako potajno razmišljate o svom bivšem ljubavniku tijekom dana i maštate o njemu i on vam se pojavi u snovima. Pa, to je izravnije povezano", pojasnio je stručnjak.

Zašto sanjamo nevjeru?

Snovi o preljubu nisu nužno znak da se nevjera stvarno dogodila. "Naše dnevne fantazije, a ne naše dnevne radnje, hrane naše snove o intimnim odnosima. Jedno od mogućih objašnjenja za snove o preljubu je da imate dnevne fantazije o nevjeri koje se vraćaju noću kada sanjate", rekao je dr. Jandial.

Ali zašto biste sanjali o varanju dok ste u zdravoj, stabilnoj vezi? "To je veliko pitanje i mislim da nitko ne može odgovoriti na to", kazao je stručnjak.

Jedna teorija, koju on naziva "krajnje hipotetskom", dolazi iz evolucijske psihologije i sugerira da bi ti snovi mogli biti manifestacija opće želje za preživljavanjem. "Ovaj široki čin želje i razmnožavanja je neophodan za vrstu", otkrio je dr. Jandial.

Općenito, ne postoji puno novih istraživanja koja se bave korelacijom između nevjere u snovima i kvalitete odnosa u stvarnom svijetu. Ali postoje neki dokazi da san o određenim temama, kao što su svađe ili nevjera, kao i određene emocije, osobito ljubomora, mogu biti povezani s povećanjem sukoba između partnera u narednim danima", objasnio je stručnjak.

Što učiniti kad sanjate nevjeru

Ako se uhvatite da razmišljate o snu o intimnom odnosu koji je, na primjer, uključivao bivšeg partnera, iskoristite to kao priliku za razmišljanje.

"To nije otkriće. To je podsjetnik da bacite pogled na svoj budni život kako biste vidjeli jeste li ga preboljeli. I znajte da dijeljenje naših snova s ​​drugima, možda čak i sa svojim partnerom, može biti nevjerojatno uzbudljivo i korisno iskustvo", rekao je dr. Jandial.

"Snovi su simbolični, a ne doslovni. Nastaju kada je mozak u hiperemocionalnom, hipervizualnom i hiperimaginativnom stanju. Odvojiti trenutak da ih ispitamo omogućuje nam prozor u dio naše psihe koji jednostavno ne možemo doživjeti na isti način dok smo budni", objasnio je stručnjak.

"Nemojte ignorirati svoje snove. Nemojte ih zanemariti, već ih koristite kao portal za samoispitivanje", savjetovao je dr. Jandial.

