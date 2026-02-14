Prva čestitka za Valentinovo: Priča o ljubavi iz zatočeništva koja je pokrenula globalnu lavinu

Dok milijuni ljudi diljem svijeta razmjenjuju poruke ljubavi, cvijeće i darove, rijetki znaju da korijeni ove tradicije sežu u mračnu ćeliju jedne od najpoznatijih svjetskih tvrđava. Prva zabilježena čestitka za Valentinovo nije nastala u udobnosti doma, već ju je napisao francuski plemić zatočen u zloglasnom Londonskom tornju. Njegove riječi, upućene supruzi koju više nikada neće vidjeti, pokrenule su običaj koji traje više od šest stotina godina.

Pjesma iz srca tame za Valentinovo

Godina je 1415. Europa je usred Stogodišnjeg rata, a bitka kod Agincourta upravo je završila katastrofalnim porazom za Francuze. Među zarobljenima je i 21-godišnji Charles, vojvoda od Orleansa, nećak francuskog kralja Charlesa VI. i cijenjeni pjesnik. Odveden je u Englesku, gdje će kao talac provesti idućih dvadeset pet godina, većinu vremena unutar hladnih zidina Londonskog tornja.

Upravo ondje, u samoći i čežnji, Charles se okreće onome što najbolje zna, poeziji. Piše svojoj supruzi, Bonne d'Armagnac, dirljivu pjesmu u kojoj je naziva svojom Valentinom. U stihovima napisanim na srednjovjekovnom francuskom, on piše: "Je suis desja d'amour tanné, Ma tres doulce Valentinée...", što bi se slobodno prevelo kao: "Već sam umoran od ljubavi, moja prenježna Valentino."

Ova poruka, dio zbirke njegovih pjesničkih radova, danas se smatra najstarijom sačuvanom čestitkom za Valentinovo. Originalni rukopis čuva se u Britanskoj knjižnici kao svjedočanstvo o ljubavi koja je prkosila ratu i zatočeništvu. Priča ipak nosi tragičan pečat. Vojvoda Charles je oslobođen tek 1440. godine, no svoju suprugu nikada više nije vidio, preminula je prije njegovog povratka u Francusku.

Tragovi ljubavi prije prve čestitke

Iako je Charlesovo pismo prva sačuvana materijalna čestitka, ideja o povezivanju ljubavi i 14. veljače postojala je i ranije. Engleski pjesnik Geoffrey Chaucer u svojoj pjesmi Parlement of Foules (Ptičji parlament), napisanoj 1382. godine, prvi je zabilježio vezu između Valentinova i sezone parenja ptica, opisujući taj dan kao vrijeme kada "svaka ptica bira svoga para". Time je u književnost uveo romantičnu konotaciju koja će se kasnije proširiti diljem svijeta.

Paralelno postoji i legenda o samom svetom Valentinu, svećeniku iz 3. stoljeća koji je, prema predaji, pogubljen jer je potajno vjenčavao vojnike kojima je car Klaudije II. zabranio brak. Priča kaže da je prije smrti poslao pismo tamničarevoj kćeri potpisavši ga s "Tvoj Valentin". Ipak, za ovu legendu ne postoje čvrsti povijesni dokazi i smatra se kasnijim romantičnim dodatkom.

Prva engleska ljubavna poruka

Tradicija se polako širila, a prva sačuvana čestitka za Valentinovo napisana na engleskom jeziku pojavila se šezdeset dvije godine nakon Charlesove pjesme. Godine 1477., mlada Engleskinja Margery Brews pisala je svom zaručniku Johnu Pastonu, nazivajući ga svojim "desnim, dobro voljenim Valentinom" ("right well-beloved Valentine"). Njihova prepiska, sačuvana u slavnoj zbirci Pisma obitelji Paston, pruža nevjerojatan uvid u pregovore oko braka u 15. stoljeću.

Margeryn otac nije htio pristati na miraz koji su Pastoni tražili, pa je budućnost para bila neizvjesna. U svojem pismu, Margery uvjerava Johna u svoju nepokolebljivu ljubav, pišući da ga ne bi napustila čak i da ima upola manje imetka te da je njezino srce "zauvijek nalaže da ga voli iznad svega zemaljskog". Njezina iskrena i emotivna poruka, zajedno s intervencijom njezine majke, na kraju je omekšala srca očeva i par se vjenčao iste godine.

Put prema masovnoj proizvodnji ljubavnih poruka

Stoljećima je razmjena rukom pisanih poruka bila privilegija pismenih i imućnih. Međutim, u 19. stoljeću, s razvojem tiskarske tehnologije, čestitke postaju dostupne svima. Ključnu ulogu u tome odigrala je Amerikanka Esther Howland, poznata kao "Majka američkog Valentinova". Oko 1840. godine počela je s masovnom proizvodnjom bogato ukrašenih čestitki s čipkom, vrpcama i reljefnim slikama, pretvarajući osobni običaj u golemu industriju.

Od usamljene pjesme iz londonske tamnice, preko pisma zaljubljene Engleskinje, do milijardi čestitki koje danas kruže svijetom, Valentinovo je prešlo dug put. Ipak, u svojoj srži ostaje ono što je i bilo, prilika da se riječima, baš kao što je to učinio vojvoda od Orleansa prije šest stoljeća, izrazi ona najdublja i najtrajnija ljudska emocija.

