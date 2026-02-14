Klinička psihologinja objašnjava: Poljupci i intimnost značajno utječu na zdravlje probave

Dr. Naomi Middleton otkrila je kako useljavanje s boljom polovicom može značajno potaknuti zdravlje probavnog sustava. Naglasila je da sve, od ljubljenja i dijeljenja obroka do fizičke intimnosti, igra ključnu ulogu u održavanju uravnoteženih crijeva i cjelokupnog zdravlja probave.

Ovo saznanje temelji se na istraživanju koje je obuhvatilo dvije tisuće odraslih osoba, a koje je pokazalo da je među onima koji žive s partnerom čak 40 posto ispitanika osjetilo pojačan osjećaj zajedništva od početka zajedničkog života. Drugi su naveli kako im se popravilo raspoloženje i da bolje spavaju, piše Mirror.

Dijeljenje prostora znači i dijeljenje mikroba

Dr. Middleton, koja je na istraživanju surađivala s tvrtkom Yakult, istaknula je kako osobe koje žive zajedno ne dijele samo životni prostor, već i mikrobe, životne ritmove pa čak i zdravlje crijeva.

"Crijevna mikrobiota izrazito je osjetljiva na zajedničko okruženje i bliske društvene veze, posebno s onima s kojima provodimo značajnu količinu vremena. Povećana raznolikost dobrih bakterija koja proizlazi iz bliskog kontakta također može pomoći u smanjenju upala u crijevima povezanih sa stresom, nudeći dodatne dugoročne zdravstvene koristi", rekla je dr. Middleton.

Navela je kako jednostavno provođenje dužeg vremena u nečijem društvu može povećati raznolikost dobrih bakterija u crijevima i pomoći u smanjenju probavnih problema uzrokovanih stresom.

Poljupci više od puke romantike

Psihologinja je nastavila objašnjavati kako ljubljenje može igrati značajnu ulogu u podržavanju uravnoteženog crijevnog mikrobioma i cjelokupnog probavnog zdravlja. Istraživanje je pokazalo da parovi razmjenjuju otprilike pet poljubaca dnevno, pri čemu svaki u prosjeku traje oko osam sekundi.

Zaljubljeni Velšani pokazali su se kao najromantičniji, s impresivna 42 poljupca tjedno, dok se Londončani najduže ljube, u prosjeku 15 sekundi po poljupcu. Parovi u braku godišnje razmijene ukupno 1460 poljubaca.

Klinička psihologinja otkrila je da se samo jednim poljupcem od deset sekundi može prenijeti čak osamdeset milijuna bakterija između partnera. Više od toga je štetno. Ovo zapravo pomaže u uspostavljanju zajedničkog oralnog mikrobioma, što može utjecati na crijevne ekosustave i ojačati otpornost imunosnog sustava.

Nježnost je lijek za stres

Osim prijenosa bakterija, dosljedan nježan dodir može pomoći u upravljanju reakcijama na stres. "U tom smislu, ljubljenje podržava i emocionalnu dobrobit i fizičko zdravlje na načine koje mnogi ljudi ne bi očekivali", dodaje. Uz ljubljenje, potiče parove da češće jedu zajedno jer to pomaže uskladiti probavne obrasce i potiče zdrav metabolizam.

Dr. Holly Neill, znanstvena menadžerica u Yakultu, zaključila je kako je bliskost ključan dio zdravih odnosa, pomažući parovima da se osjećaju emocionalno povezano, podržano i sigurno. "Iako su emocionalne koristi nježnosti dobro poznate, sve je više dokaza da fizička bliskost može podržati i fizičko zdravlje na manje očite načine. Dijeljenje svakodnevnih trenutaka nježnosti može pomoći u smanjenju stresa, podržati dobrobit pa čak i utjecati na ravnotežu bakterija koje nosimo. To je snažan podsjetnik da male, svakodnevne geste mogu imati značajan utjecaj i na zadovoljstvo u vezi i na cjelokupno zdravlje", zaključila je.

