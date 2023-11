Prijateljica tiktokerice Daphne Nunez išla je godinama kod različitih savjetnika za veze, ali nijedan njihov savjet nije je doveo do uspješne veze. Nakon što je potrošila preko 9.000 eura, konačno je pronašla pravog savjetnika koji joj je dao savjet koji zaista djeluje, piše Your Tango.

Daphneina prijateljica provela je više od desetljeća u potrazi za "onim pravim", a onda je iskoristila taj savjet i sada ju u sretnom braku s multimilijunašem kojeg voli.

Daphne sada taj savjet besplatno dijeli na svom TikToku. Ona je, naime, svojim pratiteljima otkrila tajnu od 9.000 eura za uspješan spoj. Pravilo broj jedan za pronalaženje savršenog partnera je da izlazite samo s muškarcima koji podržavaju vašu žensku energiju.

Daphne je kazala da su žene su često u svojoj muškoj energiji. Primjerice, rade dva posla, imaju firme i svaki dan se bore s "ljigavcima", tako da su cijeli dan u svojoj muškoj energiji. Ali kada se radi o spojevima, umjesto toga želite nekoga tko vas stavlja u vašu žensku energiju.

'Dopustite mu da vas pazi i mazi'

Daphne je otkrila i neka pravila kojih se morate pridržavati kada ste na spoju s muškarcem, uključujući da mu dopustite da se pobrine za planiranje spoja, prijevoza, odabira restorana, naručivanja hrane, posluživanja hrane, zapravo svega.

Budući da on vodi i preuzima odgovornost tijekom spoja, dopuštate mu da bude u svojoj muškoj energiji. "Sjednite na stražnje sjedalo i promatrajte i dopustite mu da vas pazi i mazi", rekla je Daphne. "To omogućuje muškarcu da se osjeća samouvjereno i da se pokaže u najboljem svijetlu", pojasnila je.

Daphne i sama primjenjuje ovo pravilo kad je na spojevima. "Vjerujte mi, spojevi će vam biti sve bolji i bolji. Ulaznice za najbolja mjesta na raznim događanjima, privatni zrakoplovi, što god zaželite", kazala je.

Daphne je objasnila da dopuštajući svom partneru da radi stvari umjesto vas, poput rezanja hrane, možete naučiti mnogo o njemu i njegovim namjerama. "U početnim fazama jako je važno vidjeti s kakvim muškarcem izlazite", istaknula je.

Dva mjeseca izlazite s njim jednom tjedno

Ako vas pita o vašim preferencijama i ograničenjima u prehrani, to je zelena zastavica. Ali ako, pak, naruči nešto jeftino i brzo, to je jasan znak da mu nije stalo do vašeg zadovoljstva. Tako, također, možete saznati imate li slične ukuse kad je hrana u pitanju.

"Sve su ovo samo mali savjeti koji će vam pomoći da shvatite je li tip s kojim izlazite idealan za vas. I ne radi se nužno o hrani. Radi se o tome kako on uzima u obzir vaše interese", pojasnila je Daphne.

Jedno od pravila glasi "dopustite mu da vas viđa samo jednom tjedno tijekom najmanje dva mjeseca".

"Ako na prvom spoju muškarac kaže da vas želi vidjeti preko vikenda, čak i ako se slobodni, recite mu da ste nedostupni i umjesto toga planirajte nešto za sljedeći tjedan. To stvara misterij i ostavlja ga da razmišlja o vama i želi više", kazala je Daphne.

"Iz sličnog razloga preporučujem da ne dopustite muškarcu da vas prati na društvenim mrežama. Ne želite da on vidi vaše objave, već želite da on sjedi kod kuće i pita se: 'Što ona radi danas? Što radi večeras? Je li s drugim muškarcem?'", dodala je.