Winta Zesu redovito objavljuje videozapise "loših spojeva" da bi pokazala pratiteljima kako izgleda svijet dejtanja u New Yorku.

Nije joj htio platiti večeru

Jedan video 21-godišnjakinje je izazvao burnu raspravu nakon što je Winta otkrila da joj je muškarac rekao da mu nije dovoljno privlačna da joj plati večeru u otmjenom talijanskom restoranu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U videu je fokus bio na njoj. "Možeš li usporiti? Zašto jedeš tako brzo? Hrana ne ide nikamo. Uživaš li u ovom spoju ili ne? Imam osjećaj kao da samo jedeš i da ćeš otići", rekao joj je muškarac. Winta mu je odgovorila da planira otići nakon jela te ga zatim pita da joj doda zdjelu sa salatom. Muškarac zatim traži od nje da mu da svoju kreditnu karticu ispod stola kako bi on njome platio. Rekao joj je da ima reputaciju u tom restoranu i da ju treba održati. On je pretpostavio da će Winta platiti račun. "Jednostavno nisi dovoljno lijepa da bih mogao platiti ovu večeru", rekao joj je muškarac. Winta mu je rekla da nije ponijela karticu i očekuje da on plati večeru.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Od koga se očekuje da treba platiti

Skeč je izazvao burnu raspravu na društvenim mrežama jer se pratitelji ne mogu složiti oko toga za koga se očekuje da plati večeru - ili bi se jednostavno trebalo podijeliti po pola.

"Ustala bih i ostavila mu račun da mi se muškarac tako obrati", rekla je jedna žena. "Ni ja ne bih ponijela svoju kreditnu karticu da se muškarac s kojim sam izašla na spoj tako ponaša",dodala je druga žena. "Ako niste htjeli jesti, nemojte planirati izlazak u je*** restoran", glasio je treći komentar.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Međutim, neki su brzo stali u obranu muškarca, tvrdeći da žene ne bi trebale pretpostaviti da muškarac uvijek treba platiti na spoju. "Znam da je ovo šala, ali postoji neka bit onoga što on pokušava prenijeti. Mnoge djevojke zapravo prihvaćaju ići na spojeve samo da bi izašle i dobile besplatnu hranu", rekao je jedan muškarac, piše The Sun.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Provjerili smo kako se udvaralo nekad, a kako sada.