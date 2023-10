Prvi spojevi mogu biti izuzetno zastrašujući, ali strah možemo učiniti podnošljivijim ako se prije samog spoja informiramo o načinima kako da ih učinimo uspješnima.

Terapeut Jeff Guenther, poznat i kao @TherapyJeff na društvenoj mreži TikTok, u postupku je "spašavanja vaše veze", a u nedavnom je videu podijelio pet pitanja za prvi spoj koja možemo iskoristiti u saznavanju važnih informacija.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Koja je tvoja strast?

Jeff je objasnio kako ovo pitanje pomaže u razumijevanju njihovih prioriteta, interesa i onoga što ih uzbuđuje.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock



A može izazvati i negativan ishod jer otkriva koliko su njihovi životi besmisleni i prazni. U svakom slučaju, u ovakve bitne stvari dobro je biti upućen na samom početku.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tko je najutjecajnija osoba u tvojem životu i zašto?

Navedeno pitanje može otkriti njihove vrijednosti kao i tip ljudi kojima se dive i na koje se ugledaju.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Navode li isključivo loše komičare? Ako je to slučaj, unaprijed znate je li to tip osobe s kojim želite provesti više vremena ili ne.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Koja je knjiga, film ili TV serija imala najveći utjecaj na vas?

Pitanje pomaže u shvaćanju njihovog tipa zabave, priča s kojima se najviše mogu poistovjetiti i što je najvažnije, uz koju TV emisiju svake večeri utonu u san.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Terapeut se također našalio kako je on tip koji osobno redovno prati poznatu TV seriju New Girl. Što to govori o njemu?

Koja ti je najdraža uspomena iz djetinjstva?

Jeff je dodao kako saznavanjem uspomena iz djetinjstva pružaju uvid u njihov odgoj, obiteljsku dinamiku i iskustva koja ih oblikuju te zadirkivanja koja su povezana s traumama koja bi se mogle manifestirati u budućoj vezi.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Na taj način pripremamo se na vrijeme te znamo otprilike kakvo ponašanje možemo očekivati prilikom pojave važnih životnih prekretnica.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Koje su neobične ili naprosto čudne navike?

Fantastičan način pružanja uvida u njihovu osobnost i pomoć u otkrivanju jedinstvene osobine koja ih čine onim što jesu.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Odgovorom na ovo pitanje možemo stvoriti i nekakvu dublju povezanost ako su u pitanu velike sličnosti u navikama. Iako u vezi postupno stvaramo zajedničke navike, nije loše imati sličnosti na samom početku.

Većina Jeffovih povratnih informacija bila je pozitivna, ali neki od komentara upućivali su manjak upotrebljivosti njegovih informacija u stvarnom životu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Zvuči kao razgovor za posao", a Jeff je odgovorio kako vjeruje da su pitanja univerzalna te se nije složio s komentarom jednog od pratitelja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nekoliko drugih pratitelja komentiralo je koliko su ta pitanja poprilično ozbiljna za prvi spoj, a jedan je napisao: “Mislim da ne želim izazvati nečiju egzistencijalnu krizu na prvom spoju”, dok je drugi priznao kako bi mu neka od tih pitanja izazvala paniku na licu mjesta.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Komentari su se odnosili i na prvo pitanje, spominjući koliko je ono zapravo stresno. "Nije da nisam strastven ni oko čega, ali imam širok pogled na svijet pa bi me pitanje svakako zateklo.”

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Koliko Hrvata vjeruje u Boga i misle li da je seks prije braka grijeh?