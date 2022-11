Audrey Hollander (43) koja živi u Sjevernoj Karolini u SAD-u, ne samo da zarađuje bogatstvo na OnlyFansu, već uživa u 25 orgazama tjedno nakon burnog razvoda, piše Daily Star.

Audrey se ultimativno osvetila bivšem suprugu jer je skupi razvod platila zaradom s OnlyFansa. Oni su se razveli u srpnju 2019. nakon 11 godina braka. Audrey je platila odvjetnika zahvaljujući svojim golišavim snimkama.

Ona zarađuje 17.400 funti (oko 150.600 kuna) tjedno na aplikaciji za odrasle. "Bila sam u braku bez seksa. Nisam se osjećala željeno niti cijenjeno. Osjećala sam se kao trofejna žena", otkrila je.

Doživi do 25 orgazama tjedno

Sada je Audrey, koja ima 10.000 pratitelja na Instagramu, podigla svoj seksualni život na višu razinu nakon razvoda.

"Seksam se s muškarcima i ženama pet dana u tjednu – to je nevjerojatno. Osjećam se potpuno oslobođeno. Čak imam i ljubavnika koji je sedam godina mlađi od mene", kazala je.

Audreyina obitelj pruža joj veliku podršku u njenom novom poslu nakon što je zaradila pola milijuna funti u samo dvije godine.

"Sklona sam višestrukim orgazmima sada kada sam u 40-ima. Doživim ih i do 25 tjedno. Divno je. Orgazmi me okrepljuju. Mislim da bi svaka žena trebala doživjeti orgazam barem jednom dnevno. Seks i masturbacija pomažu mi da se opustim i nosim sa stresom. Ja sam prava sretnica, jer kad doživim višestruki orgazam, on traje oko minutu ili duže", ispričala je.