Postoje različite vrste muških spolnih organa: od većih do manjih, od širokih do uskih, od običnih do zanimljivih oblika. Svi služe svojoj svrsi i sve ih podjednako možemo koristiti za obostrano zadovoljstvo. Čak i oni koji ne prihvaćaju izraz "Nije bitna veličina, bitna je tehnika", možda ga i priznaju nakon upoznavanja s različitim vrstama muškog ponosa.

Kapitalac

Iako je zamisao velikog penisa uvijek dobra, u realnosti je često drugačija priča. Ovakav prizor često izaziva šok i divljenje, no mnogim ženama nije najugodnije iskustvo. Od zadovoljstva koje bi mogao pružiti ipak su veći problem jaki bolovi koje bi ovakva grdosija mogla izazvati. Kod susreta s takvim penisom najbitnija je opuštenost, dobra predigra i poza poput "dvije žlice". Na kraju iskustvo možda bude dobro.

Gljiva i mrkva

Oblik gljive označava penis s većim glavićem i manjim tijelom dok oblik mrkve označava veće tijelo i manji glavić. Savjet za ove vrste penisa je korištenje lubrikanata koji bi mogli olakšati penetraciju.

Foto: Shutterstock

Transformator

Penis koji se transformira često iznenadi žene. Naime, ova vrsta penisa je vrlo mala u mlohavom stanju, no kada dođe do erekcije, penis se može povećati za čak dva ili više puta.

Suprotnost od transformatora bi bili antitransformatori, oni koji su slične veličine i kada su mlohavi i kada su u stanju erekcije. Od njih se može očekivati puno jer u hlačama ostavljaju velik dojam, no ipak najčešće ne razočaraju.

Olovka

Ovakav penis često je veće ili prosječne duljine, no nešto je tanji u širini. Zbog svoje dužine često bez problema stimulira G točku, no ponekad fali osjećaj debljine.

I u ovom slučaju ispravna poza najbolje je rješenje. Sve što žena treba napraviti jest sklupčati noge kako bi dobila dojam veće širine, primjerice u misionarskoj pozi.

Foto: Shutterstock

Banana

Penis koji je zakrivljen u lijevo, desno, gore ili dolje, često uspoređujemo s bananom. Zakrivljenost je najčešće urođena, a ovisno o tome na koju je stranu zakrivljen poželjno je eksperimentirati s pozama. Ovakav penis može pogoditi baš onu točku koja je poželjna, bitno je samo isprobati sve poze.

Mikropenis

Iako je pornoindustrija uvjerila brojne muškarce da "imaju maloga", mikropenis je zapravo jako rijetka pojava. No, i ova vrsta penisa može zadovoljiti brojne žene. Za orgazam, ženama je često potrebna stimulacija klitorisa, pa je uz penetraciju dobra opcija i pružanje oralnog seksa. Osim toga, dobro je isprobati različite poze koje bi mogle maksimizirati užitak, poput primjerice "doggy" poze ili pak misionarske s nogama na ramenima.

Foto: Shutterstock

Savršen, ali…

Na pitanje "Kako izgleda savršen penis?" postoji bezbroj odgovora. Svaka žena zna da je "on" taj čim ga ugleda. Najveći problem kod savršenog penisa jest nesavršen vlasnik.

Kako to obično biva, velika je šansa da muškarac lošeg karaktera ima idealan penis. Baš šteta!

