Kursat Yildrim iz Dortmunda u Njemačkoj je osvojio je dobitak od 10 milijuna eura na lutriji 24. rujna. Radio je u tvornici čelika, no odmah je dao otkaz i kupio si Ferrari 448 Pistu vrijedan 450 tisuća eura i Porsche S Cabriolet za 250 tisuća eura te skupocjen sat. Rekao je kako će i dalje nastaviti igrati loto, što čini već 15 godina.

"Najbolja stvar u svemu je što može toliko ljudi učiniti sretnim. Odmah sam prebacio novac roditeljima i bratu", rekao je na pitanje o planovima za budućnost.

Sada je odlučio potražiti nekog s kim bi podijelio svoje bogatstvo.

"Molim vas, naglasite u svojoj priči da sam solo. Može biti plavuša ili brineta, nije me briga", rekao je u intervjuu za njemački Bild. Rekao je da se želi zaljubiti pronaći nekog s kim će putovati svijetom.

Traži ženu preko medija

"Treba mi žena kojoj mogu vjerovati bez obzira na to što se dogodi", dodao je.

Bild je za njega pokrenuo e-mail adresu na koju mu se mogu javiti potencijalne partnerice, a ponude pljušte sa svih stana. No, Kursat je oprezan kada riječ o ženama i novcu.

"Mogu se vrlo dobro brinuti za sebe. Poduzeo sam sve potrebne mjere. Novac je u sigurnim rukama", rekao je i naglasio kako je svjestan da će se mnogi sada pretvarati da su mu prijatelji isključivo zbog novca.

"Odjednom su ti svi prijatelji. Ljudi s kojima se nisam čuo godinama odjednom su me počeli zvati i traže novac iz vedra neba ", kazao je. Milijunaš kaže kako nije požalio što je dobitak objavio na društvenim mrežama: "Svi trebaju znati. 90 posto njih je ljubomorno i misle da to ne zaslužujem. Ali nije me briga. Nikad neću zaboraviti otkud sam došao. Ja sam iz radničke klase. Nikad neću postati arogantna osoba", rekao je.

Kupio skupocjen auto zbog hejtera

Kad su ga pitali zašto je kupio skup automobil, rekao je: "Zbog hejtera. Zbog svih ljubomornih ljudi".

Dok ne pronađe ženu iz snova, Kursat planira putovanje u Afriku gdje planira darivati siromašnu djecu. Rekao je kako se molio Bogu da mu da šansu da učini nešto dobro i da će sada upravo tako i postupiti.