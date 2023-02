35-godišnja žena se odlučila pohvaliti psihijatrici da svom suprugu priprema poseban seks u troje pa joj je napisala: "Valentinovo će proći sjajno jer planiram predložiti seks u troje s našom susjedom. Mislim da će se svidjeti mom suprugu. Ima 37 godina, razvedena je i uključena je u naš seksualni život više nego što zna. Ne mogu prestati maštati o njoj. Žena sam i imam 35 godina, a moj suprug ima 38. Uvijek smo se slagali sa susjedom. Ona je samouvjerena, seksi i jako zabavna."

Susjeda ih je oboje poljubila

"Prošlog ljeta je pripremila zabavu i oboje smo išli. Piće je teklo i kad su ljudi počeli odlaziti, susjeda je naletjela na mene dok sam izlazila iz WC-a, zgrabila me i poljubila u usta. Iznenadila me, ali bilo je lijepo iskustvo. Rekla mi je: 'Ne brini. Poljubila sam tvog mužića prije pola sata.' Kad smo došli kući, pitala sam supruga o tome i on je potvrdio da je i njega poljubila", povjerila se psihijatrici.

Zatim je nastavila: "Išli smo u krevet, a kad sam mu rekla što mi je učinila, bio je toliko napaljen da smo imali najbolji seks ikada. Atmosfera je bila nevjerojatna. Od tada smo se malo igrali uloga u kojima bih maštala i govorila mu da sam ja ona. Prije se nikad nije previše zamarao predigrom, ali kad se pretvaram da sam naša susjeda, učinit će sve što tražim, iako se brinem da bi mu se ona mogla svidjeti više od mene."

Prijedlog za Valentinovo

"Ipak, da sam pristala na seks u troje s njom, on bi iskoristio priliku pa sam mu to odlučila predložiti u čestitki za Valentinovo. Moj plan je pozvati je na večeru, otvoriti vino i predložiti joj da nam se pridruži gore na nekom seksi druženju. Definitivno se osjećam dobro u vezi toga, ali hoće li susjeda i suprug misliti da sam čudna", pitala je psihijatricu za savjet.

Na to joj je psihijatrica odgovorila: "Teško je znati. Mnogi parovi uživaju u maštarijama i igranju uloga, ali sigurni su jer znaju da te misli ostaju samo u njihovim glavama. Također mi se javljaju parovi kojima seks u troje uništi vezu. Hoćete li moći zadržati ovu interakciju kao jednokratnu ili čak sporednu aktivnost u vašem odnosu ili će postati više od toga? Je li to ono što želiš?"

"Ako ozbiljno namjeravate ovo istražiti, dogovorite ograničenja sa svojim suprugom. Bitno je da ste jasni i iskreni jedno s drugim, inače bi ovo moglo biti posljednje Valentinovo koje ćete provesti zajedno", poručila joj je psihijatrica, piše The Sun.