No njezina karijera nije bila jedina stvar koja se promijenila kada je Holly Joyce upoznala svog sadašnjeg supruga Dougieja u rujnu 2019.

Stroga pravila

Budući da je Dougie putnik, Holly je morala naučiti živjeti po potpuno novim pravilima, uključujući to da ne smije izlaziti bez supruga i prihvatiti sve što on kaže.

"Bio je to vrtlog koji se pretvorio u bajku", rekla je Holly za Mirror. "Najveća razlika kada ste žena putnika je ta što morate poštovati svog muža, da ono što on kaže vrijedi. Ne bi želio da izlazim na zabave bez njega, uvijek bismo išli zajedno. On je muškarac pa može izaći ako želi, ali ja sam žena pa mogu izaći samo s njim", dodala je.

Holly smije sama ići u salon ili u trgovinu, Dougie je vrlo zaštitnički nastrojen i brine se za njezinu sigurnost ako je vani sama.

"Ne osjećam se kao da nešto propuštam jer ako želim nešto učiniti, samo pitam Dougieja i možemo to učiniti zajedno", objasnila je i dodala: "Ionako bih radije bila s njim."

Par se prvi put upoznao na internetu nakon što su jedno drugom lajkali slike i počeli razgovarati putem direktnih poruka.

Ljubav i vjenčanje

Prvi put su se sreli u Manchesteru u ožujku 2020., a Dougie je očito u roku od nekoliko sekundi znao da će oženiti tu ženu. Postavio je pitanje na zabavi povodom otkrivanja spola njihove kćeri Oceanne u prosincu 2020., a par se vjenčao na ekstravagantnom vjenčanju vrijednom 60.000 funti (524.000 kuna) u srpnju 2022.

Hollyna obitelj u početku nije bila sigurna u njezinu vezu s Dougiejem, pogotovo jer je on bio prvi putnik s kojim je hodala i profesionalni borac, ali ubrzo ih je osvojio.

"Moja je obitelj u početku bila zabrinuta, ali čim su vidjeli koliko se dobro brine o meni i koliko me poštuje, ubrzo su to odobrili", rekla je Holly. "On je tako nevjerojatan tata, obitelj mu je sve. Sjećam se da me se jako dojmilo kako se Dougie ponaša prema svojoj mami. Nikada ne odgovara svojoj majci i ima toliko poštovanja prema njoj. Kupuje joj cvijeće, dizajnerske cipele i sve što ona poželi. Način na koji muškarac razgovara sa svojom mamom govori puno, a Dougie je uvijek bio pun ljubavi i poštovanja prema njoj", objasnila je, piše The Sun.