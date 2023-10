Čitatelja Daily Stara gdje god da ode maltretira i uhodi bijesni suprug s čijom je ženom imao pijani seks za jednu noć. Nesretni muškarac tada nije znao da je ona u braku, a u pomoć mu je priskočila kolumnistica Jane O'Gormanhas.

"Optužen sam za raspad braka, ali to nema nikakve veze sa mnom. Ušao mi je u trag muž žene s kojom sam radio. Želi moju glavu na kolcu. Ljut je i pun ogorčenosti", započeo je svoju ispovijest muškarac.

"Kaže da se razvode. Rekla mu je da ga više ne voli jer je zaljubljena u mene! Ovo je ludo. Jedva da je se sjećam. Surađivali smo na velikom projektu 2018. godine", istaknuo je očajni muškarac.

'Nisam ni znao da je udana'

Njegov šef je izveo na ručak nekolicinu njih s posla, a dotična kolegica i on završili su u hotelskoj sobi.

"Imali smo pijani seks do zore. Nisam ni znao da je udana. Ujutro smo otišli svaki svojim putem. Nedugo kasnije preselio sam se u New York. Sada sam se vratio u svoj rodni grad i uhodi me suprug moje bivše kolegice. Rekao mi je da je njegova žena još uvijek zaljubljena u mene", otkrio je muškarac.

"On od mene traži da joj kažem da nisam zainteresiran za nju i da je moram nagovoriti da se vrati kući k njemu. Ali kakve veze ovo ima sa mnom?", priupitao je muškarac.

Jane mu je odgovorila:

"Morate postati čvrsti. Morate objasniti mužu da te bračne nevolje nemaju nikakve veze s vama. Niste spremni razgovarati s bivšom kolegicom, niti želite imati kontakt s njim ili s njenim suprugom.

Upozorite ga da vas uznemirava i uhodi i da niste voljni to trpjeti. Jasno mu dajte do znanja da ćete otići odvjetniku ili čak policiji ako vas on ili ona ponovno budu gnjavili.

Nažalost, našli ste se usred ozbiljne bračne unakrsne vatre. Očajni muž želi da razgovarate s njegovom nepokolebljivom ženom o povratku u obiteljski dom. U međuvremenu, žena kaže da ste vi jedini muškarac za nju, iako se niste vidjeli godinama.

Imam osjećaj da vas je vaša bivša kolegica jednostavno iskoristila kao izgovor za izlazak iz nesretnog braka. Ne vjerujem da je bila potajno zaljubljena u vas. Nešto se čudno događa i sumnjam da ste čuli cijelu priču. Budite čvrsti, podijelite ovu traumu s prijateljima i obitelji i ne dopustite da itko dođe do vas."