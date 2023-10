Pismo jednog "papučara", muškarca koji očigledno neizmjerno voli i poštuje svoju suprugu, proširilo se društvenim mrežama i oduševilo mnoge. Naravno, kao i u svakoj priči, pojavili su se i kritičari koji smatraju da je ženi mjesto za sudoperom.

Ne zna se tko je taj muškarac, niti gdje živi, ali njegovo pismo objavljeno je na mnogim portalima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kad je muškarac ženi partner

Evo kako on gleda na svoj odnos sa suprugom. Prenosimo vam njegovo pismo u cijelosti:

"Jedan moj prijatelj je došao kod mene na kavu, sjedili smo i pričali o životu...'Odoh na sekundu oprati tanjure koji su ostali u sudoperu', rekoh mu. Pogledao me kao da sam mu rekao da sam otišao konstruirati svemirski brod. Rekao mi je, diveći mi se, ali pomalo zbunjeno: 'Dobro za tebe što pomažeš svojoj ženi, kada ja to napravim, moja žena to ne cijeni. Jednog dana sam obrisao pod, ni 'hvala'.' Vratio sam se sjesti s njim i objasniti mu da ja ne pomažem svojoj ženi. Mojoj ženi ne treba pomoć, treba joj partner. Ja sam partner u kući i zbog tog partnerstva su podijeljeni zadaci, ali se sigurno ne radi o pomoći u kući. Ja ne pomažem svojoj ženi da očisti kuću, radim to zato što i ja živim tu pa je moram i ja čistiti. Ja ne pomažem svojoj ženi u kuhanju, zato što i ja hoću jesti i moram i ja kuhati. Ja ne pomažem svojoj ženi da opere posuđe nakon jela, zato što sam i ja koristio to posuđe. Ja ne pomažem svojoj ženi oko djece, zato sto su to i moja djeca, a moja je uloga da budem otac i roditelj. Ja ne pomažem svojoj ženi da pegla rublje, zato što je to i moje rublje i od moje djece. Ja nisam pomoć u kući, ja sam dio kuće", objasnio je svom prijatelju.

"A što se tiče cijenjenja, pitao sam ga kada joj je posljednji put, nakon što je završila s čišćenjem kuće, pranjem rublja, nakon što je promijenila posteljinu na krevetu, okupala djecu, skuhala, organizirala i tako dalje, rekao 'hvala'? Ali 'hvala' tipa: 'Vau! Ženo moja! Fantastična si! ' Čini ti se apsurdnim? Izgleda ti čudno? A kada si ti, jednom u 100 godina, očistio pod, očekivao si minimum nagradu za izvrsnost, s puno slave. Zašto? Jesi li ikada razmislio o tome, prijatelju? Možda zato što je, po tebi, sve to njezina obaveza? Možda zato što si navikao da se sve to obavi, a da ti ne moraš prstom mrdnuti? Dakle, cijeni kao što bi htio da tebe cijene, na isti način i istim intenzitetom. Pruži ruku, ponašaj se kao pravi partner, a ne kao gost koji je došao samo jesti, spavati i okupati se…Osjećaj se kao kod kuće u svom domu", pisalo je na kraju pisma, prenosi Mondo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Bili smo s roditeljima i učenicima za prvi dan škole