Amerikanka Erica Stolman Dowdy i njezin suprug počeli su spavati s dva odvojena pokrivača u istom krevetu. Ona vjeruje da im je stil spavanja, koji se naziva skandinavska metoda spavanja, ne samo pomogao da bolje spavaju, već je i spriječio svađe oko krađe prekrivača, piše 7 News.

"Konačno sam prešla na skandinavsku metodu spavanja i moj brak nikad nije bio bolji", otkrila je Erica koja je skandinavsku metodu spavanja sa suprugom isprobala kad su bili u Danskoj.

"Suprug i ja volimo Kopenhagen, bili smo tu puno puta i tu smo svaki put spavali s dva popluna na krevetu. I tako dobro spavamo, nitko se ne svađa oko pokrivača i nikome nije prevruće ili prehladno. To je apsolutno nevjerojatno", ispričala je Erica.

Nakon što se vratila kući s njihovog posljednjeg putovanja, Erica je odlučila spavaćoj sobi dati "preuređenje nadahnuto Kopenhagenom".

"Nema gornje ukrasne plahte. Ona je apsolutno beskorisna, pa ću je se riješiti. A najuzbudljiviji dio? Suprug i ja imat ćemo skandinavsku metodu spavanja, to je apsolutno najudobniji način spavanja. To apsolutno mijenja stvari na bolje, a moglo bi spasiti mnoge brakove", ispričala je.

Popularna metoda spavanja osvojila internet

Ericin video pogledan više od 3,8 milijuna puta, a mnogi su rekli da jedva čekaju isprobati stil spavanja koji "mijenja život".

"Apsolutno moram to isprobati, to je genijalno", "Odmah ću to isprobati", samo su neki od komentara. Mnogi od njenih pratitelja otkrili su da godinama spavaju s odvojenim pokrivačima.

"Imati odvojene poplune najbolja je stvar koju smo učinili za našu vezu", "Nije li ovo najbolja situacija za spavanje ikada? Počela sam to raditi prije godinu dana i to me spasilo od spavanja u zasebnoj sobi", komentirali su.

Prema Sleep Foundationu, skandinavska metoda spavanja rezultira time da parovi udobno spavaju na istom krevetu, ali koriste vlastite poplune, umjesto da dijele jedan veliki.

To ima mnoge prednosti, uključujući smanjenje poremećaja spavanja i dopuštanje svakoj osobi da regulira vlastitu temperaturu po noći. Metoda je dobila ime nakon što je postala popularna u Švedskoj, Norveškoj i Danskoj.