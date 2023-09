Influencerica i model Karolina Getis (29) iz New Yorka u SAD-u očajnički je željela pronaći "onog pravog", pa je izašla na ulicu s transparentom na kojem je pisalo "Tražim muža", javlja Independent.

Karolina tvrdi da nije željela "gubiti vrijeme na aplikacije za spojeve", pa je odlučila odabrati nekonvencionalan pristup kada je izašla na ulice New Yorka.

Nakon što je s prijateljicama razgovarala o aplikacijama za spojeve i o tome kako je danas "teško" imati vezu, Karolina je u šali rekla da će izaći na ulicu s transparentom, a to je zaista i napravila 4. rujna.

Njen transparent privukao je pozornost slučajnih prolaznika, a jedan muškarac joj se nasmiješio i mahnuo, drugi se, pak, slikao s njom, dok je trećeg od nje odvukla njegova cura.

Našla potencijalnog dečka

Karolina je otkrila da njen trud nije uzaludan jer ju je s nogu oborio muškarac s kojim je sada u kontaktu.

"Ovo mi daje toliko energije i reakcije ljudi su uvijek pozitivne. Volim to raditi. Činim to kako bih izašla iz svoje zone komfora. Ljudi na ulici su bili u šoku, ali su mi uvijek pružili podršku govoreći 'Tako treba curo, nađi svog muža'. Kad to radim, obično držim transparent i ne vidim reakcije ljudi dok mi ih snimatelj ne pokaže, a one su tako smiješne", ispričala je Karolina.

Ona je zahvaljujući svom transparentu našla potencijalnu srodnu dušu.

"Jedan tip je vidio moj transparent, prišao mi i pokupio me. Sada sam u kontaktu s njim i čavrljamo. Vidjet ćemo što će se dogoditi u budućnosti. U ovom trenutku samo razgovaramo", otkrila je Karolina.