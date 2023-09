"Nevjera bi zapravo mogla biti najbolja stvar koja se može dogoditi vama i vašem partneru", rekla je Vicky Barzilay.

Ova 44-godišnja majka dvoje djece otkrila je kako ju je njezin partner David Foster (42) prevario nakon četiri godine zajedničkog života, ali vjeruje da ih je, unatoč boli, afera na kraju ojačala. Vicky je rekla: "Davidova afera pokazala se najboljim poklonom. Ova krizna točka u njegovom životu učinila nas je dugoročno jačima. Tri godine nakon njegove nevjere, sada smo sretniji nego što smo ikad bili, zaljubljeni smo i planiramo se vjenčati."

Jedna studija je dokazala da bi 39 posto ljudi oprostilo nevjeru svom partneru.

Afere mogu poboljšati vezu

Stručnjakinja za veze Alix Fox slaže se da afere mogu imati svoje prednosti: "Afere mogu uništiti odnos jer nestaje povjerenje, ali ako par odluči pažljivo obnoviti odnos, mogli bi zapravo završiti jači i sretniji nego što su bili prije."

Vlasnica wellness centra Vicky iz Engleske, primijetila je da su stvari s Davidom rano postajale gore, ubrzo nakon što je otkrila da je trudna. Tako je objasnila svoj odnos: "Upoznala sam Davida 2014. preko stranice za upoznavanje. Radila sam u konjušnici i bila odana mama svojoj kćeri Paige iz prethodne veze, koja je tada imala 15 godina, a on je unio toliko zabave u moj život. Naša veza je bila energična, a nakon pet mjeseci smo počeli zajedno živjeti. Mjesec dana kasnije, bili smo izvan sebe i otkrili da sam trudna."

No veza je brzo naišla na prepreku i Vicky je ubrzo posumnjala da je David vara. "David je počeo izlaziti i stalno piti i imala sam osjećaj da upoznaje druge žene. Kad sam bila par mjeseci trudna, koristila sam njegov laptop i na njegovom Facebooku se pojavila poruka od žene koja ga je pitala želi li se naći. Bila sam razočarana i ispitivala sam ga o njoj, ali je rekao da mu je to prijateljica. Volio me pa sam mu vjerovala. Njegovi noćni izlasci na piće postali su sve češći, ali kad sam rodila Harryja 2015., odagnala sam sve brige koje sam imala oko nevjere. Kasnije sam saznala da je flertao s drugim ženama u pubovima", dodala je.

Kao što to često biva s parovima, dolazak djeteta imao je velik utjecaj na njihov odnos. Vicky je rekla: "Bila sam sretna i udaljila sam se od Davida. Počeo je jako piti i rekao mi je, ‘Ne voliš me više’. Rekla sam mu da to nije istina, ali naš seksualni život je stao. David je rekao da se osjeća usamljeno, a ja nisam sjela i razgovarala s njim, iako je to od mene tražio."

Kad prestanu seksualni odnosi

"Osjećala sam da nemam vremena za seks zbog novorođenčeta", objasnila je Vicky.

Jedno istraživanje stranica za upoznavanje oženjenih ljudi pokazalo je da su 82 posto muškaraca koji varaju novopečeni roditelji. Medicinska studija navodi seksualnu nekompatibilnost i nedostatak komunikacije i razumijevanja kao glavni razlog za nevjeru.

Iako zna da nije bila njezina krivnja što je David bio nevjeran, Vicky kaže da sada vidi da nije dovoljno marila za njegove osjećaje: "Svakako ne krivim sebe za aferu, ali nisam uzimala u obzir ono što je govorio. Prošle su dvije godine nakon Harryjeva rođenja i još uvijek se nismo seksali, a ja sam osjećala da ima aferu. Sada znam da se sastajao s drugim ženama, ali u to vrijeme nisam imala dokaze. Poruke bi dolazile na njegovom telefonu i ja bih vidjela žensko ime, ali on bi to negirao. Osjećala sam se loše i povrijeđeno. Očito je imao problema s pićem i vjerovala sam da ga to dovodi do toga da razgovara s drugim ženama, ali on to nikada nije priznao."

Partner ju je varao dok je bila trudna

"U siječnju 2020. sam posumnjala da me vara, ali nisam imala dokaz. Nisam htjela ostati s varalicom i prekinula sam s njim mjesec dana kasnije. Sva ta neizvjesnost me činila depresivnom. Molio me da se vrati kući i onda sam na Facebooku primila poruku od žene koju nisam poznavala, a koja je tvrdila da je u vezi s Davidom. Rekla je da su zajedno godinu dana. Bila sam u šoku i to me jako uzrujalo. Bilo je tako bolno shvatiti da se to događalo dok smo živjeli zajedno. Nazvala sam Davida i tresla se. Poricao je da afera traje već godinu dana, ali to je sve što je mogao reći. Bio je jako uzrujan. Bila sam slomljena i David je shvatio da je uništio našu vezu i da nakon toga nema povratka", ispričala je Vicky.

Samo nekoliko tjedana kasnije, David je imao prometnu nesreću. Iako je zadobio samo lakše ozljede, nakon toga je rekao Vicky da više ne želi živjeti. Unatoč ljutnji na njega, Vicky ga je zamolila da se vrati k njoj kako bi mu mogla pomoći. "Trebalo mi je da David bude psihički zdrav za svog sina. Veza s drugom ženom je bila gotova, ali to mi nije bilo bitno. Pomogla sam mu u vezi ovisnosti o alkoholu, ali više nisam bila u ljubavnoj vezi s njim. Dobio je pomoć od anonimnih alkoholičara i to je bila prekretnica. Bio je prizemljen i prvi put je bio sretan otkako se Harry rodio."

Tijekom šest mjeseci, Vicky je osjećala kako joj se vraćaju romantični osjećaji pa je dodala: "Potpuno se promijenio i ja sam ga drugačije gledala. Odjednom su se vratili stari osjećaji. David je počeo prakticirati meditiranje, nije više pio i postao je bolji tata. Povremeno bi me zagrlio ili me išao poljubiti, a ja ga ne bih odgurnula. Opet sam mu počela vjerovati i počeli smo spavati u istom krevetu. Nikada nisam osjećala da trebam razgovarati o aferi ili mu reći da više nikada ne može biti nevjeran."

Prosidba nakon nevjere

"Na moj rođendan, šest mjeseci nakon što se vratio, na mojem ogledalu na toaletnom stoliću ružem za usne je napisao, ‘Hoćeš li se udati za mene?’, a ispod njega je stavio prsten. To me rasplakalo. Stavila sam prsten i rekla da. Djelovao je tako sretno i lijepo smo jeli vani. Počeli smo se seksati i od tada je naša veza stabilna, sretna, savršena i sada planiramo naše vjenčanje."

Istraživanja pokazuju da neki supružnici postaju seksualno privlačniji svom partneru nakon afere. Vicky je rekla: "Ne znam je li to istina, ali afera je zapravo bila poziv na uzbunu za nas. Izdaja je boljela, ali to je bio dar jer se čini da je to nešto što je bilo potrebno Davidu kako bi dobio pomoć oko ovisnosti o alkoholu. A Davidova promjena nadahnula je i mene da promijenim svoj život. Odustala sam od honorarnog posla njegovateljice koji sam radila uz stalni posao i vratila sam se na fakultet. Sada vodim svoju uspješnu tvrtku s Davidom."

"Dobri ljudi ponekad čine loše stvari. Ne provjeravam njegov telefon jer mu potpuno vjerujem i znam da ćemo uvijek biti zajedno. Naša veza je dobra, mi smo najbolji prijatelji i naučili smo posvetiti vrijeme nama. Imamo filmske večeri, flertamo i seksamo se kad imamo vremena. Sada je još bolje nego kad smo se tek sreli i bili zaljubljeni", rekla je Vicky.

Zatim je dodala: "Razlozi za nevjeru nisu crno-bijeli, ali od njih se možete oporaviti. Prije nego što napustite partnera koji vas je prevario, razmislite dva puta – mogli biste iz svega izaći jači kao mi." David je dodao: "Žao mi je što se to dogodilo. Imao sam svojih problema i to je rezultiralo mojom nevjerom. Nešto se promijenilo u meni i sada sam najbolja verzija sebe i to je jako pomoglo našem odnosu, ali i mom odnosu sa sinom. Sada sam potpuno posvećen Vicky, svom sinu i poslu. Nikada je nisam želio povrijediti i ljut sam što jesam. Mislim da su stvari krenule po zlu kad je Vicky bila trudna jer sam bio jako usamljen, osjećao sam se pomalo gurnutim u stranu i nisam slušao. Opijanje je dovelo do upoznavanja žena, bila je samo jedna kratka afera, ali bilo je i flertanja i slanja poruka drugim ženama. Toliko žalim zbog toga, naježim se kad se sjetim kakav sam bio. Znam da se ne želim vratiti na to mjesto. Krenuo sam naprijed i ostavio to iza sebe", piše The Sun.

