Stotine su ostale zaprepaštene nakon što je jedan muškarac po imenu Jake otkrio da je uhvatio svoju suprugu kako ga vara s njegovim bratom nakon što se odjenuo u klauna na rođendanskoj zabavi člana obitelji, piše Daily Mail.

Jake je velikodušno uskočio kao klaun na rođendanskoj zabavi svog nećaka nakon što mu se brat, koji je trebao igrati tu ulogu, iznenada razbolio. Njegova sada bivša supruga počela ga je "dirati i pipkati" dok je on bio odjeven kao klaun misleći da je ispod njegov brat i tako je razotkrivena njihova afera.

Nakon što je Jakeova žena priznala svoj preljub, on se suočio s bratom i obitelji, čiji su mu članovi priznali da znaju što se događa iza njegovih leđa. Jake se pojavio u radio emisiji "Carrie and Tommy" kako bi ispričao svoju bizarnu priču ostavivši voditelje i slušatelje u šoku.

Supruga mu je sve priznala

"Prije dvije do tri godine moj se brat razbolio, a trebao se odjenuti u klauna za rođendansku zabavu svog sina. Uskočio sam umjesto njega i tako sam saznao da me bivša žena vara. Prišla mi je i počela me dodirivati ​​i pipati i izgovarati ime mog brata, a kad sam skinuo masku s lica, vilica joj je samo pala. Ona je rekla 'Ti nisi tvoj brat', a ja sam rekao 'Ne, nisam", ispričao je nesretni muškarac.

Jake je odjurio sa zabave, no njegova bivša supruga ga je sustigla i sve priznala.

"Pratila me i rekla mi da to traje već neko vrijeme. Suočio sam se s bratom i obitelji i svi su znali za to", istaknuo je.

Njegova tužna priča izazvala je sućut slušatelja koji su oštro osudili njegovu bivšu ženu i obitelj.

"Joj, to je tako pogrešno!", "O, to je užasno!", "Činjenica da je cijela obitelj znala vjerojatno je gora", "Toliko o tome da je krv gušća od vode", "Odrekao bih se svoje obitelji", poručili su.