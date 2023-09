Uzvanica na vjenčanju ostavila je ljude bez teksta nakon što je rekla mladenki da želi da joj se pokriju troškovi za njeno prisustvo, piše The Sun.

Mladenkina prijateljica ustvrdila je putem poruke da nije pošteno da se zabrani bilo kome da dovede svoju djecu dok vlastita djeca od mladenaca sudjeluju u ceremoniji. Mladenka joj je pokušala pristojno objasniti da želi održati vjenčanje samo za odrasle i da neće platiti dadilju za djecu uzvanika.

Šokantna prepiska između nje i uzvanice postala je viralna, a osvanula je i na Redditu.

"Naša djeca će biti tamo. Oni su dio vjenčanja! Trebaš vidjeti njihovu malenu odjeću, tako je slatka, jedva čekam da je svi vide!", napisala je mladenka.

"Kako je to pošteno ako oni idu, ali moja kćer ne može doći?", odgovorila joj je prijateljica.

"Pa oni su naša djeca. Osim toga, popunili smo kapacitet dvorane tako da zapravo ne možemo dodati nikoga drugog", pojasnila je mladenka.

Uzvanica se razbjesnila

Prijateljica se razbjesnila kada je njen zahtjev za pokrivanje troškova čuvanja djece odbijen jer je mladenka rekla da to nije njena odgovornost.

"Kako to nije tvoja odgovornost ako pozivaš mene, ali ne i moje dijete? Dakle, moram ti dati novac za poklon, sama platiti gorivo da stignem na tvoje vjenčanje, platiti dadilju i kupiti odjeću? Ne bi li ti to trebala sve platiti, pošto je to tvoje vjenčanje?", pitala je mladenku.

Mladenka je odgovorila: "Pa zato smo vjenčanje najavili puno ranije kako bi svi na vrijeme mogli organizirati čuvanje djece. Što se tiče davanja novca za dar, ja uopće ne očekujem darove ni od koga! Ne moraš mi dati poklon, tvoja prisutnost je dovoljan dar! I ne, tvoj benzin, haljina itd. nisu moja odgovornost. Kao što sam već rekla, ako ne možeš doći, nedostajat ćeš mi taj dan, ali razumijem".

Na to je njena prijateljica napisala: "Ako mi dadeš 300 dolara, doći ću i donijeti dar! Stvarno želim biti uz tebe", a mladenka joj je odgovorila "Uh, neću ti poslati novac. Pokušavam biti što je moguće ljubazan prema tebi jer te volim, ali ti si prilično nepristojna".

Reditori pohvalili mladenku

Prijateljica je nakon toga optužila mladenku da je "bezobrazna" i "sebična" jer je odbila platiti dadilju za njeno dijete, a dopustila je vlastitoj djeci da budu na vjenčanju.

Mladenka joj je odgovorila: "Kao što rekoh, to su naša djeca, naravno da će biti na našem vjenčanju. Ne mogu vjerovati da zahtijevaš od mene da ti platim dadilju! Sad ću ti to jako olakšati i označiti te da ne dolaziš".

"Ne, doći ću", odgovorila joj je prijateljica.

Korisnici Reddita pohvalili su mladenku jer je ostala smirena tijekom razgovora i rekli su da je njena prijateljica dobro prošla.

"Mladenka je ispala tako otmjena, ja bih joj rekla da od*ebe", "Ja bih joj rekao da ne dolazi!", "Ne podnosim ljude koji se ponašaju kao da im svi duguju", "Mladenka je to podnijela impresivno dobro. Sada može i prekinuti to prijateljstvo", "WTF?! Prijateljica joj je sebična luđakinja", samo su neki od komentara.