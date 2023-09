Očajna 43-godišnjakinja se našla u neugodnoj ljubavnoj situaciji pa je odlučila potražiti savjet od stručnjakinje za muško-ženske odnose.

Savjetnici je napisala: "Seksam se s najboljim prijateljem svog sina i jako sam se zaljubila u njega. Želim imati budućnost s njim."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nije mogla odoljeti sinovom prijatelju

"Nakon što sam tri godine bila sama, nisam mu mogla odoljeti kad je počeo flertati sa mnom. Seksali smo se u mom krevetu i bilo je energično. To je bilo prije sedam mjeseci i oboje smo se složili da želimo održati stvari ležernima, ali sada se moj sin, koji ima 22 godine, treba vratiti s putovanja i ne mogu se suočiti s prekidom", objasnila je savjetnici svoju priču.

Zatim je napisala kako je sve počelo: "Imam 43 godine i razvela sam se od oca svog sina. Kad je moj sin prošle zime otišao na putovanje po Srednjoj i Južnoj Americi, njegov najbolji prijatelj nazvao je jedne večeri da me provjeri. Poznajem ga cijeli život i, osim što sam ga smatrala dragom osobom, uvijek sam se potajno divila njegovoj atletskoj tjelesnoj građi. Te večeri smo razgovarali i ponudio mi je pomoć s nekim projektom u kući. Dogovorili smo se da će se vratiti sljedeći dan da mi pomogne postaviti nova vrata. Blisko smo surađivali i osjetila sam da sam se prilično uznemirila."

"Trebao je izaći te večeri pa sam mu rekla da se može istuširati kod mene. Kad je izašao iz kupaonice, samo s ručnikom oko struka, nisam mogla skinuti pogled s njega. Rukama me uhvatio oko struka i odveo u moju spavaću sobu gdje smo vodili ljubav na mom krevetu. Ponovno sam se osjećala tako poželjno i mlado, a seks je bio nevjerojatan. Sada većinu noći provodi kod mene. Osjećam se tako loše pri pomisli da nećemo biti zajedno kad se moj sin vrati kući, ali alternativa se čini nezamislivom. Trebam li prekinuti naš odnos ili riskirati moj odnos sa sinom", pitala je savjetnicu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sin će biti razočaran

Savjetnica joj je odgovorila: "Veze s velikom razlikom u godinama mogu funkcionirati, ali ovaj mladić tek počinje živjeti i vi ste u toliko različitim životnim fazama. Stvari mogu biti u redu neko vrijeme, ali što biste učinili da on odluči da želi obitelj?"

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Prvo morate pitati svog mladog ljubavnika kako se osjeća. Naposljetku, on bi ovo mogao shvatiti samo kao ljubavnu vezu dok je njegov prijatelj odsutan. Iako ste polaskani njegovom pažnjom, zapitajte se možete li doista to vidjeti kao dugoročnu vezu? Biste li doista bili spremni žrtvovati sjajan odnos sa svojim sinom zbog ovog mladića? Ako je vaš mladi ljubavnik ozbiljan s vama, iskrenost će biti najbolje rješenje za raspravu s vašim sinom, ali budite spremni na to da će mu trebati dosta vremena da dođe k sebi", savjetovala joj je, piše The Sun.

POGLEDAJTE VIDEO: Provjerili smo kako se udvaralo nekad, a kako sada.