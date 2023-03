Jedan očajan muškarac obratio se seks ekspertu Zachary Zaneu sa stranice Men's Health za savjet. Muškarac ima specifičan problem i to se događa kada prima oralni seks ili za vrijeme samozadovoljavanja. On tvrdi da kada mu se kožica s penisa povuče natrag i kada je cijeli glavić izložen, da mu je on preosjetljiv.

"Kad god se igram s njim ili mi netko pruža oralni seks, umjesto ikakvog zadovoljstva, dobijem želju da piškim. Bilo je najmanje tri puta u posljednjih nekoliko godina, pomislio sam da svršavam, a zapravo je ispalo da piškim. Bojim se ponovnog mokrenja u tuđe grlo, želim to promijeniti", kaže muškarac.

Zachary mu je odgovorio:

"Pokazao sam vaše pitanje urologu, koji je identificirao dva odvojena, ali povezana problema koji se, čini se, događaju s vašim penisom. Prvi je vaša povećana osjetljivost, a drugi je to što slučajno piškite tijekom seksa. Evo što Michael Ingber, M.D., urolog i uroginekolog, ima za reći o situaciji s mokrenjem. On pretpostavlja da bi vaši živci mogli "unakrsno razgovarati", što znači da "živci iz jednog područja mogu 'komunicirati' s drugim područjem, ili čak između organa." Također je moguće da se vaša uretra, smještena odmah ispod prepucija na donjoj strani penisa, stimulira oralnim seksom, što dovodi do "refleksa mjehura" koji uzrokuje da slučajno mokrite, kaže Ingber. Pitam se postoji li određeni dio stimulacije koji pokreće tvoj refleks mokrenja. Možda biste se mogli igrati s njim dok masturbirate? Povucite kožicu unatrag, stimulirajte ispod i shvatite gdje točno stimulacija uzrokuje mokrenje. Ovo će biti korisna informacija koju možete reći svom liječniku, što je ključni korak u rješavanju vašeg problema s mokrenjem".