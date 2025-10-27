Novopečena mama ljuta na svekrvu: 'Stalno to radi kad vidi unuku'

Jedna novopečena majka podijelila je svoju frustraciju u anonimnoj objavi na Redditu, koja je brzo privukla pažnju javnosti. U svojoj ispovijesti, opisala je kako se njezina svekrva ponaša kao da je unuka njezino vlastito dijete, neprestano umanjujući njezinu ulogu majke i prelazeći sve granice dobrog ukusa. Prije trudnoće, kako navodi, nikada nije imala problema sa svekrvom.

Sada, kao majka djevojčice, suočava se sa situacijom u kojoj svekrva prisvaja bebu, nazivajući je "moja beba" i "moja djevojčica", te je čak uzima iz majčinog naručja uz riječi "daj da vidim svoju bebu".

Autorica objave navodi kako njezina svekrva "koristi svaku priliku da usporedi moju bebu sa svojim sinom".

"Razumijem, on je njezin jedinac i jedino s kime može uspoređivati, Ali poslušajte me", dodala je. "Moja kći će napraviti najnormalniju stvar koju bebe rade, poput puhanja mjehurića ili brzog okretanja glave tako da vas slučajno udari u lice... i svekrva će uvijek reći: 'Znam nekoga tko je to isto radio'."

Usporedbe se ne zaustavljaju na ponašanju. Svekrva često tvrdi da djevojčica nevjerojatno sliči njezinom sinu. "Jedina stvar koju je ikada usporedila između mene i moje bebe jest da ima mrgodan izraz lica, takozvanu 'mamina facu'", požalila se majka.

Ignoriranje majčine uloge

Kap koja je prelila čašu dogodila se nedavno kada je djevojčica izgovorila "mama". Svekrva se odmah ubacila, tvrdeći da je čula bebu kako govori i "mama" i "tata", iako to nitko drugi nije potvrdio, te je dodala: "Oh, pa ona je već tatina curica!".

Ovaj komentar duboko je povrijedio majku. "Kao prvo, to u ovom trenutku jednostavno nije istina. Doslovno nisam spavala tri mjeseca jer djevojčica po noći želi samo mene", napisala je. "Ne mogu je spustiti tijekom dana jer počne plakati čim to učinim. Ako izađem iz sobe dok je tati u naručju, zove 'mama'... I sada je odjednom tatina curica? Pa ne viđa je dovoljno često da bi to bilo iskreno mišljenje ili zapažanje."

Frustracija je dosegla vrhunac kada je svekrva počela bebu nazivati svojom. Kako prenosi PEOPLE.com, majka navodi da svekrva sada šalje i vlastite fotografije iz djetinjstva kako bi usporedila sebe s unukom.

"Ne znam što da radim jer osjećam da sam predugo puštala da se ovo ponašanje nastavi i sada sam posebno ljuta. Ne čini mi se prikladnim samo tako joj prigovoriti i iskreno, nisam sigurna jesam li luda i prezaštitnički nastrojena ili su moji osjećaji opravdani", zaključila je.

Korisnici Reddita brzo su stali na njezinu stranu, potvrđujući da su njezini osjećaji potpuno valjani. Mnogi su joj savjetovali da stvori određenu distancu između sebe, svoje obitelji i svekrve, ističući da je njezina dobrobit i uloga majke na prvom mjestu. Ova priča služi kao podsjetnik na složene obiteljske odnose koji se često javljaju s dolaskom novog člana obitelji.

