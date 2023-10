Novinarki iz Srbije, Mariji Ivetić, dosta je odugovlačenja te smatra da je vrijeme da se baci na posao po pitanju pronalaska muža, piše Dnevna doza.

"Odmah da vam otkrijem što vas najviše zanima. Nemam fizičkih anomalija, prosječne sam visine i debljine, nekima se sviđa kako izgledam, nekom i ne baš pretjerano, ali objektivno gledano, zdrava sam i prava", istaknula je Marija, a onda se osvrnula na svoje mentalno zdravlje.

"Mada je o mentalnom zdravlju uvijek diskutabilno govoriti. Nisam ni sociopat, imam društveni život, obitelj, prijatelje, uspjela sam jedva završiti fakultet i onda naći posao koji radim već dvije godine."

Marija je potom otkrila da radi kao novinarka na jednom popularnom srpskom portalu.

"Dobro zvuči, ali svi dobro znate gdje živimo i kakva je situacija u novinarstvu, pa novca nema. Imam već 29 godina, ovisim o roditeljima, nemam garderobu kakvu bih željela, a putovanja su mi mentalna imenica. Pored svega toga, urednik me zavlači već godinu dana, obećava kule i gradove, povećanje plaća, a ponekad mu dođe žuta minuta, pa se dere ne mene, a ja nemam ni novca, ni kučeta ni mačeta, a ni snage da mu uzvratim", požalila se.

Želi se odmah udati

"Moj bi urednik drugu priču pričao da sam udana, da mi je muž neki opasan tip, da je utjecajan i da svi znaju tko je… Stigla bih do urednika! I to glavnog! Nažalost, izgleda da taj film neću gledati, jer muža nema ni na vidiku", dodala je.

Marija ne želi više gubiti vrijeme te traži bezuvjetnu ljubav, da se odmah uda te da joj suprug da sav svoj novac na raspolaganje i trpi sve njene "ludorije". Ona je, također, otkrila da želi otići na porodiljni dopust mjesec dana od upoznavanja kako bi i dalje "muzla novac" s portala na kojem trenutno radi dok "leži doma i gleda serije".

"Što bi naš narod rekao: hoću da muža istresem iz gaća. Da ga zaludim, da poludi za mnom, zaboravi na cijeli svijet i gleda me kao Boga. E, baš to hoću. Ako su to mogle druge žene, puno manje uspješnije i ljepše od mene, zašto ne bih i ja? Bar se isplati pokušati, pa evo dajem oglas i nije mi ni najmanje neugodno zbog toga", istaknula je i potom objavila 14 kriterija za potencijalne kandidate.

Mora biti jako bogat, riješiti sve moje financijske probleme, kupiti sve što želim i ne pitati koliko košta.

2. Mora voditi veliku brigu o osobnoj higijeni.

3. Mora imati pravilne i uredne bijele zube i širok osmijeh.

4. Treba biti mršav. Manji trbuh se tolerira.

5. Također je važno da ima dobre noge - mišićave s koščatim koljenima i uskim zglobovima.

Mora biti pismen, imati empatiju…

6. Ne mora biti pretjerano duhovit, ali bitno je da razumije fore i viceve (ne nužno moje, ali kad netko "baci" neki dobar).

7. Socijalna inteligencija mi je jako važna. Kandidat mora imati bogat društveni život, prijatelje i poznanike da mi ne "bleji" non-stop u kući jer ću poludjeti.

8. Visina koja je u opticaju je sljedeća: od 1,70 do dva metra, sve ispod i iznad toga je diskutabilno.

9. Važno je da ima manire, da je dobro odgojen i pristojan.

10. Mora imati empatiju, ali ne pretjerano ako me netko "dirne", onda empatija ne dolazi u obzir.

11. Mora biti u tijeku s dnevno-političkim temama, zbivanjima u svijetu, da ima solidno opće obrazovanje i izraženu pismenost.

12. Treba imati čvrst karakter, ali da se smekša kad mu šapućem.

13. Treba uvijek biti nasmijan, pozitivan, vedar i optimističan, ali ne kao da je malo mentalno retardiran.

14. Moram se lijepo odijevati, ali ne kao osoba koja provodi više vremena ispred ogledala od mene. Dakle, "ležerno" s ukusom.