Ona je oduvijek sanjala da će se udati i živjeti sretno do kraja života. Ali šest mjeseci nakon što se 2011. udala za svog partnera s kojim je bila sedam godina, brak Cheryl Beckworth (40) iz Derbyja se raspao, a ona sada za to krivi udaju, piše The Sun.

"Sve što sam ikada željela bilo je biti supruga, ali to više nikada ne bih učinila", rekla je.

Cheryl je sada poželjela da nikada nije prošetala do oltara.

"Današnja mlađa generacija može brak vidjeti onakvim kakav on doista jest. A tako bih voljela da ja jesam. Kad sam se udala prije 12 godina, to je bilo sve što sam željela. Dijete sam samohranog roditelja i uvijek sam željela sigurnu jedinicu za sebe. Mislila sam da će brak stvoriti sigurnost i biti obveza zauvijek. Oduvijek sam se željela skrasiti, udati i imati djecu", ispričala je Cheryl te dodala de se čini da njen dečko nije želio iste stvari kao ona.

Promijenio se nakon vjenčanja

"Čini se da moj dečko Henry nije želio iste stvari. To je trebao biti alarm za uzbunu, ali pitam se je li znao da ću otići ako se ne predomisli. Na kraju, nakon što smo bili zajedno sedam godina, pristao je da se vjenčamo."

Cherylin dečko nije htio nikakvu romantičnu prosidbu, već su njih dvoje zajedno su otišli odabrati prsten. Ona je bila izvan sebe od sreće i nadala se da će njih dvoje imati sretnu budućnost o kakvoj je oduvijek sanjala.

Cheryl se željela udati na selu, pa je rezervirala prekrasan hotel te je provela mjesece organizirajući svoj savršen dan.

"Ali bila sam iznenađena jer to nije bilo iskustvo iz snova kako sam očekivala. Bilo je stresno i nisam imala priliku stvarno uživati. No, veselila sam se životu za koji sam mislila da je zacrtan za nas. Rekla sam si da je brak važniji od dana vjenčanja", kazala je te je otkrila da se Henry prema njoj drugačije ponašao nakon vjenčanja.

Ne treba joj komad papira da bi bila sretna

"Nakon vjenčanja, Henry se drugačije ponašao prema meni. Osjećala sam da su se stvari promijenile, ali nisam mogla shvatiti što nije u redu. Bio je hladan i neljubazan. Šest mjeseci nakon vjenčanja, napokon sam ga uhvatila da ozbiljno popričamo i moj svijet se srušio jer sam, čitajući između redaka, shvatila da se on zapravo nikada nije želio oženiti. Sljedećeg dana, kad sam došla kući s posla, on je otišao - i ponio sve svoje stvari sa sobom. Bilo je gotovo i bila sam shrvana."

Cheryl se polako oporavila i sedam mjeseci kasnije ostala je trudna s novim partnerom te je počela shvaćati da joj ne treba komad papira da bi bila sretna.

"Kad je naša kći Elfie, koja sada ima devet godina, imala dvije godine, razišli smo se u dobrim odnosima i 2017. godine sam pokrenula svoj posao pod nazivom Grounded Goddess gdje podučavam i pomažem ženama da se osjećaju osnaženo u svakom aspektu svog života", rekla je Cheryl koja je ubrzo upoznala svog sadašnjeg partnera.

"Iste sam godine upoznala svog sadašnjeg partnera Jadena, koji ima 36 godina. Imamo dvoje djece zajedno, Oshu, koja ima tri godine, i jednogodišnjeg Nea. Sada volim svoj život, sigurna sam da se ne želim ponovno udati", otkrila je.