Britanska televizijska producentica, spisateljica i novinarka Samantha Brick (53) za Daily Mail otkrila je da je muškarac nikad nije ostavio. "I to unatoč dva braka, pet drugih ozbiljnih i bezbroj kraćih veza. Pitam se koliko žena može reći isto?", istaknula je.

"Volim misliti da ovo pokazuje da poznajem vlastiti um. I daleko bih radije da mlade žene čitaju o ženama poput mene nego o klišejima poput Bridget Jones", kazala je.

"Koja je tajna da vas nikad ne ostave? Ne mislim da je to samo do mog izgleda, figure, šarma i mog nepokolebljivog samopouzdanja. Istina je da razumijem što muškarci stvarno žele u vezi, i zahvaljujući tome shvatila sam kako žena može zadržati kontrolu", istaknula je Samantha.

"Vjerujem da ono što muškarci vjerojatno vide u meni je da sam, jednostavno, dobar materijal za djevojku i ženu. Više puta su me zvali 'cijeli paket'", dodala je.

Samantha tvrdi da je presudno to što ne bježi od razlike među spolovima. "Što se tiče mog umijeća, reći ću vam da put do muškarčevog srca ide kroz želudac, a ja sam dobra kuharica i sjajna domaćica. Također, razumijem da on želi da se moj svijet vrti oko njega. I sretna sam što na njega ostavljam takav dojam. Očekujem da muškarac daje sve od sebe u svemu, od kućnih poslova do financija", otkrila je.

Kako muškarca vrtjeti oko malog prsta?

Samantha je istaknula da su intimni odnosi u vezi jako važni te da muškarci vole kad ih žena inicira.

"Što se odnosa tiče, uživam u njima i rado preuzimam inicijativu. Muškarci su jako ponosni ako vide svoju partnericu kako doživljava istinsko zadovoljstvo, a ja sam presretna što sam sigurna da to postižem."

Samantha tvrdi da ima nadprosječnu emotivnu inteligenciju te smatra da i tome može zahvaliti što je muškarci nisu ostavljali.

"Imam i emocionalnu inteligenciju u velikim količinama. Slušam, stvarno ih slušam (kod muškaraca pazite na ono što ne govore između riječi) i obično im nudim smjernice o svemu, od njihovih prijatelja do kolega s posla. Naravno, pravi je trik natjerati ih da misle da su sami došli do rješenja", ispričala je.

"Jedan moj prijatelj, platonski i muški, jednom je komentirao da je razlog zašto sam toliko popularna kod muškaraca to što sam pomalo kameleon, jer im pokazujem aspekte moje osobnosti koji će im se svidjeti. Rado sam prihvatila kompliment jer smatram da je u pravu. Dok sam bila tinejdžerica 1980-ih, snažne žene "Dallasa", "Dinastije" i knjiga Jackie Collins naučile su me da budem snažna, samopouzdana žena koja zna što želi i kako to dobiti", otkrila je Samantha.

