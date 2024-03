Mislim da je vrlo zabrinjavajuće to što ljudi, a posebice oni mladi, umjesto da čitaju knjige i tako se obrazuju ili zatraže mišljenje stručnjaka te razgovaraju s njime, sve više slušaju raznorazne savjete s TikToka i drugih društvenih mreža. Ja to zovem instant pomoć za instant ljude. Ako slijedite te "brze i djelotvorne metode", navodno, možete "bez pol muke" i "u tren oka" naći savršenog frajera, udati se, obogatiti, izliječiti neku neizlječivu bolest, postati stručnjak u fizici, kemiji, medicini itd.

Tako su nekoć davno raznorazni vračevi i babe gatalice na sajmovima prodavali čudotvorne lijekove i predviđali budućnost očajnim i lakovjernim ljudima. Sada to sve fino dobijete instant iz svoje fotelje. No, ovo nije tekst o degradaciji ljudskog uma…

Možda jesam dinosaur kojem društvene mreže idu na živce, no mislim da za izliječiti ili tretirati opaku bolest ili imati sretan brak ili vezu i sl. nikako nije dovoljan video koji traje minutu, dvije. Nemojte me pogrešno shvatiti, nađe se tu i finih i korisnih stvarčica. Moj Niđo, primjerice, preferira kulinarske savjete i vjerojatno jednog dana planira postati slavni chef, mada je ekonomist po struci.

Ponekad zapali sebe umjesto chateaubriand bifteka, a ponekad ne. Njemu spravljanje sushija, znači i naglašavam - sirove ribe, traje vjerovali ili ne nešto više od pet sati. O neredu koji ostavi iza sebe nakon tih maratonskih mrcvarenja namirnica, neću sada uopće ništa govoriti.

Ljubavni savjeti s TikToka

Vesnina Budaletina, pak, izigrava grandioznog TikTok automehaničara, mada je, podsjećam, profesor engleskog jezika. Kad on k'o Elvis Presley uskoči u svoj kombinezon nakićen mrljama tamne masti, ostacima bureka i piva te važno i svečano uz fanfare kroči u garažu, Vesna stavi broj Hitne na brzo biranje, pripremi kutiju za prvu pomoć, hidrauličku auto dizalicu i aparat za gašenje požara te strpljivo iščekuje koji dio tijela će ovoga puta njen dragi osakatiti.

Moj ženski kružok iznimno je zainteresiran za, pogađate, ljubavne savjete. "Čime se sve zanose ove cure! Pa, tko bi normalan vjernost i odanost dečka ili muža iskušavao testom narančine kore, teorijom kečapa i ostalim namirnicama?!", provalila sam. I što je najtragičnije, te kvazisavjete je vidjelo i vjerojatno oprobalo na milijune ljudi.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock Ako mislite da vašeg dragog treba testirati, to je prva crvena zastavica da nešto u vašoj vezi ne štima.

"Zamislite koliko je lakoumnih žena ostalo bez svog muškarca zbog ovakvih ispraznih instant savjeta?!", prozborila sam frustrirano. Ako mislite da svojeg dragog treba testirati, to je prva crvena zastavica da nešto u vašoj vezi ne štima. Zapitajte se je li vaš dragi doista pravi za vas ili jeste li nesigurni po pitanju veze s muškarcem, općenito. Ako mislite da je nešto dobro i kvalitetno, zašto to testirati?!

Članice mog kružoka zdušno su se sa mnom složile, no Vesna se ipak odlučila malo poigrati sa svojom Budaletinom, čisto u znanstvene svrhe, i na njemu iskušati test narančinom korom. Gurnula mu je pred nos naranču, a on je nju uzeo, ogulio i pojeo. "Koji je on konj!", izvalila je sva razočarana.

'Bacio se na mene k'o gladan na sendvič'

"Poanta testa nije da mu staviš nešto ispod nosa. Muško je i on će automatski misliti da je to za njega. Muškarci su inače egocentrični, to im je u genskom kodu, pa i Adam je tako Evi pojeo jabuku. Ti trebaš uzeti tu naranču, a on je treba oguliti bez da mu ti kažeš da to napravi i dati je tebi da je pojedeš", pojasnila joj je Iva.

Vesna je iz drugog pokušaja provela svoj eksperiment kako spada i onda nas je detaljno o tome izvijestila.

"Znači, žene moje, sjedili smo na kauču. Ja pojela cijeli kilogram naranči, a on ni okom trepnuo nije. Ponašao se kao da sjedi sam. Onda sam na sebe nabacila izazovno donje rublje, računajući da će ga to potaknuti da me primijeti i oguli više tu vražju naranču prije no što mi pozli od njih. On mi odmah naranču izbio iz ruke i bacio se na mene k'o gladan na sendvič. Naranče ni primijetio nije!", ispričala je ljutita Vesna.

"Pa, pomogao ti je skinuti donje rublje, zar ne?! Ja mislim, draga moja, da je tvoj eksperiment u potpunosti uspio. Ogolio je tebe i nema veze što nije i naranču", odvratila sam joj daveći se od smijeha.

Znam da bi se od svega ovoga dalo izvući par poanti, no ajmo se usredotočiti na onu najvažniju. Znači, ako muškarac umjesto vas guli naranče, nije samo pažljiv, dobro odgojen i uviđajan, već misli da ste nesposobne za to. Zapitajte se zašto bi nekoj samosvjesnoj, inteligentnoj i snažnoj ženi muškarac uopće trebao pomagati?!

