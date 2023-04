Proljeće je počelo i čini mi se da je dobrano udarilo u glavu većini i mladih i starih. Gradski parkovi vrve rekreativcima raznih vrsta, oblika i godišta, pa se šepure i napinju na spravama i klupicama kao da im život o tome ovisi, a kvartovske teretane su pune kao da se euri i besplatni topli obroci u njima dijele. Treba stesati škembe za plažu, riješiti se celulita i ostalih fizičkih nedostataka, a sve to da bi se izgledalo kao na fotkama s društvenih mreža - popeglano i utegnuto.

Ne moram vam niti govoriti koliko je to glupo i sigurna sam da nekolicina vas nije opterećena svojim tjelesnim nedostacima te da voli sebe unatoč manama. "Ljubi obline i fizičke nedostatke svoje", trebalo bi uvesti kao 11. Božju zapovijed, jer, nažalost, sve je više ljudi koji mrze svoj odraz u ogledalo. Unatoč poskupljenjima i divljanju cijena, na proljeće se sve više ide kod stilista, frizera, plastičnih kirurga…

No, primijetila sam da tada sve više ljudi ide i kod odvjetnika. Proljeće je, izgleda, vrijeme za novi izgled, početke i - razvode. Neki dan mužić i ja sjedimo na splitskoj rivi, pijuckamo kavicu i kao gušteri lovimo zrake sunca. Za stolom do nas sijede tri dedeka i tri bakice te ogovaraju rodbinu, prijatelje, političare, sportaše, estradu…

Da skratim - sve živo i neživo. Impresioniralo me kako oni znaju, ili su barem uvjereni da znaju, što je Puljkova Marijana skuhala za ručak, Šuputica rekla mužu kad su se posvađali, Livajina Iris kupila na pazaru, gdje je Lille štiklu slomila… pa onda o njima pričaju kao da su nekoć davno zajedno ovce napasali.

Razvod nakon 61 godinu braka

Tim penzićima po znanju nisu ravni ni najnemilosrdniji trač novinari i paparazzi, a priče koje su kazivali bile su toliko bizarne i sočne da mi je došlo da lovim bilješke. Znate onu staru "Gdje ima dima, ima i vatre"?! I tako ispijam kavicu i pažljivo slušam što pričaju dok moj Niđo pobožno čita novice o automobilima i motorima, a onda je uslijedilo nešto što ni u najluđim snovima ne bih očekivala.

"Ljudi moji, zamislite! Kata i Mate se razvode nakon 61 godinu braka!", priopćila je važno bakica br. 1. Kad sam to čula, umalo mi kava nije izletjela iz usta brzinom komete. "Pa šta im bi?", u razgovor se uključio djedica br. 1. "Ovo ne smijete nikom pričat! Kata mi rekla da sad kad ima 80 godina ne želi više biti Mati sluga, da ona pred smrt ima pametnijeg posla, osim da je njemu na usluzi od juta do mraka. Žena je, fino, upisala tečaj joge, uplatila krstarenje, namjerava proputovani cijeli svijet", pojasnila je bakica br. 1.

"Ajmeee jadni Mate? Mora da je potonuo u očaj. Jako ju je volio", rekla je tužno bakica br. 2. "Ma vraga crnoga! Kupio je otmjena odjela, farmerice i trenirke i krenuo u teretanu! On si traži drugu ženu, pa se udvara kome stigne!", priopćila je bakica br. 1 na što su djedice doslovno prasnuli u grohotan smijeh.

"Ma zamisli ti našeg Mate! Kapa do poda! Ima 82 godine, đipa po teretani, maše eurima okolo i traži mladice da ga opslužuju! E to je život, a ne mi ocvali stari jarčevi. Novac od apartmana stavljamo u čarapu umjesto da živimo punim plućima, a žene nas doma proklinju i kunu i ne doživljavaju", dobacio je djedica br. 2 kroz cerek.

'Danas neće nitko nikoga da trpi'

Bakicama, pak, nije bilo do smijeha. Točno se vidjelo kako im se mota po glavi ideja da se i one, možda, riješe svojih dlakavijih i gorih polovica, pa da i one, poput Kate, ostatak života provedu bez teškog rđavog sidra oko vrata. "Vrag vam sreću odnio! Prdonje stare napaljene! Mislite samo na one stvari… A što će biti s vašom djecom i unucima, uopće vas nije briga", psovala je bakica br 3.

"Jesi ti ovo čuo, Niđo? Razvode se s 80 i kusur?!", kazala sam u čudu. "Da čovjek ne povjeruje!", izustio je. "Hoćemo li i mi tako kad ostarimo?", pitala sam ga bojažljivo. "Ma nema teorije! Baš si smiješna! Ja obožavam tlo po kojem hodaš! Jel' me voliš još uvijek? Jesi li sretna sa mnom?", šapnuo mi je nježno na uho. "Ma naravno da jesam! Nemoj, molim te, te gluposti pitati", kazala sam mu i uvalila se u njegovo krilo. "No, razmislit ću o razvodu ako ti budem sluga k'o Kata Mati!", upozorila sam ga kroz smijeh.

Kad sam na mom ženskom kružoku obznanila da se ljudi razvode i u devetom desetljeću života, prva se po običaju oglasila Vesna. "Pa to vam je to, drage moje! Danas neće nitko nikoga da trpi. Svi se masovno razvode. Evo, na primjer, ja se od svog Budaletine mislim razvest barem 300 puta dnevno. A znate koliko se obožavamo! Život bi dali jedno za drugo", rekla je.

"Ma ajde brate mili, ti nikoga ne trpiš, pa ni samu sebe. Imaš fenomenalnog muža. Kud ti okom - on skokom. Bolje ti je da se poklopiš ušima i ušutiš", spustila joj je Iva. "Jeste čule da se Ana razvodi!? Onaj njen mandrilo je njihovu djecu nazvao, citiram, 'parazitima' jer 'svaki od njih dnevno pojede dva kila mesa'. Ma jel' vi to možete, draga žene, zamisliti da netko svoju rođenu djecu nazove parazitima i pri tome izmišlja ili vodi evidenciju koliko dnevno pojedu!? A njoj pukao film i otišla drito do odvjetnika za razvode", ispričala je. "I neka je! Tako treba! Trebala ga se i ranije riješiti, a ne se slijepo nadati da će se promijeniti. Nikad mi nije bio drag! Mutikaša i preljubnik koji glumi dobricu. Fuj! Da ti se kosa na glavi digne…", lupila je šakom o stol Mirjana.

Tada mi je na pamet pala izreka poznatog pisca Lena Deightona: "Tragedija braka je u tome što dok se sve žene udaju misleći da će se njihov muškarac promijeniti, svi muškarci se žene misleći da se njihova žena nikad neće promijeniti" i s tom vas mišlju ostavljam, dragi moji.

