Neki dan smo frendice i ja na našem malom kružoku zaključile da su naši dečki i muževi pravi superheroji jer ne hebu rodne stereotipe ni pol posto, niti strahuju da će ih netko prozvati papučarima zbog toga što neke kućanske poslove rade i bolje od nas. Oni ponosno k'o Rambo u džungli marširaju po stanu s pregačom na tijelu, krpom u jednoj ruci i sredstvom za dezinfekciju u drugoj te se toga ne stide.

"Nema ništa više seksi od muškarca koji zna baratati s posuđem i usisavačem kao s francuskim ključem. Ja svom Budaletini to neću priznati jer mi ženski ponos to ne dopušta, no pravi je Wolfgang Amadeus Mozart kad su slastice u pitanju, majke mi rođene! Kad on uzme mikser u ruke, stvori pravo remek-djelo slastičarstva", kazala je ponosna Vesna.

"Takav je i moj Niđo kad se primi kuhače. Njemu nije nikakav problem napraviti ni najzahtjevnije i najkompliciranije jelo kojeg ćete se, koliko je ukusno, s nostalgijom sjećati i tjednima nakon što ga smažete. To bude najfinija simfonija okusa i boja. No, za kolače, jadničak, ima dvije lijeve ruke, a dešnjak je. Koji god da napravi, ispadne mu kao kruh samo raznih boja i tu mu pomoći nema", nadovezala sam se.

"Pa dobro zar vas ne vrijeđa to što neki muški može napraviti nešto što bi vi kao žene po defaultu trebale raditi bolje?", bocnula nas je Iva. "Pa sad sam ti, ženska glavo, rekla da mi ženski ponos ne dopušta da mu priznam da kolače radi bolje od mene. Ajde šta nas zahebaješ?! Ma gdje to piše da žene po defaultu moraju kuhati i čistiti, a muškarci ne? E da! Sjetila sam se - u priručniku o tome kako postati pravi muškarac kojeg su oni sami pisali i to vjerojatno u nekoj prahistorijskog birtiji dok su ženama muljali da love dinosaure za ručak!", odvratila joj je kraljica sarkazma Vesna kojoj je uvijek jezik brži od pameti.

Doslovno! Mislila sam da sam ja svjetski prvak u nemogućnosti da ispečem pa kažem ili da kažem "hop" pa onda skočim sve dok nisam prije dvadesetak godina upoznala nju. Ta žena, em što nema filtera, em zaista, ama baš zaista, ne razmišlja o tome što govori, već samo ispali i onda broji i popisuje žrtve koje su pale pod rafalnom paljbom njenih izjava kako bi im se mogla iskupiti… No, odlutala sam od teme…

I muškarci pate zbog rodnih stereotipa

Nedavno sam pročitala tekst u kojem se kao zaključak navodi da su muškarci diskriminirani zbog rodnih stereotipa te da su oni žrtve zbog njih jednako kao i žene. Primjerice i ukratko rečeno, kod nas u Lijepoj našoj većina muškadije se, nažalost, još uvijek odgaja da su ženski poslovi čišćenje, pospremanje i briga za djecu, a muški da se ništa ne radi po kući, već da se nakon posla ide u birtiju.

Za one pećinare koji žive po tom sistemu koji je još poznat kao "Pos'o - birtija - kuća", a ne "Pos'o, kuća, birtija" kako je davnih dana to otpjevalo Zabranjeno pušenje, nema nikakvog stresa i frustracije. Oni su pravi ponosi i dike svojih očeva i predaka koji s velikom posvećenosti prenose znanje o muškosti s generacije na generaciju.

Ti pećinari fino, nakon posla, odu u svoj omiljeni birc i tu s ostalim pripadnicima krda provedu ostatak slobodnog vremena. Neki malo pametniji od njih dođu doma oko 22 sata, čisto da se djeci i ženi ukažu kao Gospa vidjelicama u Međugorju na kratko i onda se zavale u fotelju i ostatak večeri provedu u blaženoj nirvani uz telku ili na nekim pornostranicama ili oboje. Dok oni malo gluplji i samouvjereniji primjerci pećinara obično dođu kući pijani k'o čepovi u sitne noćne sate, a ženu i djecu vide ukupno sat vremena za vikend dok piju jutarnju kavu otrijeznušu ili na brakorazvodnoj parnici ili oboje.

Muškarci koji, pak, ne žive po sistemu "Pos'o - birtija - kuća", već "Pos'o - kuća - pos'o - kuća" ili "Pos'o - kuća" izvrgnuti su ruglu ostalih pripadnika muškog krda koji ih kite raznim nadimcima poput već spomenutog papučara, zatim: slabića, papka, maminog sinčića, beskičmenjaka, mekušca itd. i njima je, citiram, "pederski da se ženama pomaže".

Znači, po pećinarima, svaki muškarac koji radi dodatan posao nakon onog redovnog da bi prehranio obitelj ili dođe nakon posla ženi i djeci doma te dnevno ne poždere minimalno dva kilograma mesine i ne popije minimalno dva litra piva ili litru žestice, nije pravi muškarac!

Još je veće muško ako ima ljubavnicu

Dodatni bodovi na pećinarskoj ljestvici vrjednovanja muškosti dobiju se još ako imate barem jednu ljubavnicu, a poželjno je i da s njom imate barem jedno dijete te onda ulazite u prestižnu kategoriju "Pos'o - birtija - ljubavnica - kuća". E sad, ova posljednja stavka nekima od njih je sporna jer se ono "kuća" odnosi većinom na ljubavničin dom koji, na koncu, postane i njihov zajednički, pa onoj prvotnoj "kući" ženi i djeci dolaze par puta mjesečno…

Pripadnici krda kojima je priležnica jedva punoljetna dobiju i duple bodove, a ako je k tome i kafanska pjevačica ili, kulturno rečeno, egzotična plesačica ili oboje - troduple. Najveći baja među njima je onaj pećinar koji na ženu ili ljubavnicu, ili obje primjeni odgojne mjere u obliku žestokih udaraca po tijelu i glavi te nesmiljenih i ponižavajućih uvreda barem jednom tjedno. Dodatni bodovi muškosti dobiju se ako nesretnice zbog zadobivenih ozljeda završe na hitnom prijemu bolnice…

"Ma zamisli da si s nekim takvim krkanom!", uzviknula je uznemireno Iva i prekinula me u mom predavanju. "Ne bi s takvim bila ni da je posljednji muškarac na planeti! Moj budući dečko treba biti pravi džentlmen koji poštuje žene i drži ih k'o kap vode na dlanu i treba sve kućanske poslove znati raditi, od peglanja odjeće do toga kako bebaču promijeniti pelenu. Ja sam za apsolutnu jednakost spolova!", rekla je. "Pa nije ni čudo da si singl. Takav gospodin savršeni ne postoji!", uzvratila joj je podrugljivo Vesna.

U neku ruku, ona je u pravu jer muškarci će uvijek biti - muškarci, a žene ipak - žene. Ma koliko mi neke "muške" stvari obavljale bolje od njih samih, ipak nam je nekako prirodno da smo više uz djecu i štednjak i mnoge od nas to zaista veseli, a lijepo je kad uza sebe imate nekog tko to cijeni i s kime možete dijeliti dobro i zlo te kućanske poslove ako zatreba. No, u redu je i ako muškarac više voli obavljati kućanske poslove od žene dok ona u garaži petlja oko automobila ili motora. Zar ne?!

