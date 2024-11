Vesna htjela muža naučiti pameti, ali on se snašao: 'Molim? Ti kod susjede Jelice...'

Mnoge od nas kako bi spasile ili začinile brak ili vezu sklone smo raditi razne gluposti i pri tome poprilično zakompliciramo stvari i zbunimo svog muškarca, toliko da jadničak ne zna što ga je snašlo i danima se pita: "Što se to događa?! Što me je to snašlo?!". Primjera radi, Vesna je, nakon što je pročitala članak da se žene odljube prije muškaraca, odlučila tome stati na kraj na vrijeme i poduzela je mjere da spasi svoj brak. No, ona je, kao i uvijek, sve protumačila na svoj način kao prava zadrta feministkinja.

Bračna bura u domu Kralj počela je nakon što smo na jednom od naših ženskih kružoka komentirale članak koji je govorio o rezultatima studije koja je objavljena početkom ove godine u časopisu Journal of Association for Psychological Science, a koja je otkrila da žene što su dulje u vezi, to su manje zaljubljene u svog muškarca.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Istraživanje je pokazalo da je jedan od razloga za to taj što su žene na početku veze zaljubljenije od muškaraca, a kasnije taj osjećaj opada kad zaglave u vođenju kućanstva i podizanju obitelji te im suprug ne daje podršku i pažnju. Studija je, među ostalim, otkrila da kako bi se prilagodile vezi, žene provode više vremena obavljajući kućanske poslove i kuhajući, dok muškarci sve više vremena provode opuštajući se i drijemajući.

"E, neće on meni više ljenčariti i blaženo drijemati ispred televizora! Došao je red na mene!", povikala je Vesna i lupila šakom o stol.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ona je odmah iste večeri odlučila uzeti stvari u svoje ruke i, poput neke carice uz fanfare, mužu svečano obznanila da više neće kuhati i čistiti svaki dan kako bi spriječila da se njihov brak raspadne. "To su opet neka feministička sra*a", prokomentirao je kratko njena Budaletina i nastavio mrtav hladan naganjati igricu na plejki. Ponadao se da će je taj hir, kao i većina njenih, ubrzo proći.

Foto: Shutterstock

'Žene nisu mazge za tegljenje'

No, bio je u krivu. Vesna je uživala u opuštanju i ljenčarenju kad bi došla doma s posla. Nakon dvadeset i kusur godina braka napokon je došla na svoje i znanost je bila na njenoj strani! "Žene nisu mazge za tegljenje", konstatirala je pobjedonosno dok se divila novoj manikuri, prvoj koju je napravila nakon dva desetljeća. Njoj nitko nije smetao da ide redovno na remont kod kozmetičarke, frizerke, pedikerke i sl. i na početku braka trudila se redovito ići na beauty tretmane.

No, s vremenom je shvatila da ona u 24 sata ne može i biti na poslu i kuhati i čistiti i ići u teretanu i odgajati djecu i ići na roditeljske sastanke i udovoljavati mužu i dobro se naspavati… Dan joj je bio prekratak za sve obaveze koje si je sama nametnula jer je perfekcionistica, pa je u cilju da bude što bolja majka i supruga sebe zakinula za beauty tretmane koje je smatrala suvišnima i uskraćivala si vrijeme za sebe, koje se na koncu svelo na pola sata dva puta tjedno kad bi se zaključala u kupaonicu i izmoždena legla u kadu uz čašu vina.

S druge strane, njen Budaletina se inače iznimno veselio skuhanom slasnom obroku svaki dan i svježe opranoj, popeglanoj i mirišljavoj odjeći i svojoj dnevnoj rutini skidanja u gaće i potkošulju kad doma dođe s posla i svečanom obuvanju papuča uz pomno promišljanje koje pivo će danas otvoriti i ljenčarenju uz telku i kartanju s prijateljima… Ni primijetio nije da je Vesna pod velikim stresom i doma i na poslu…

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ipak, on je za svoju ljubljenu ženicu bio spreman oprobati se u novom ustroju kako bi spasili brak, mada njemu nikako nije bilo jasno zašto popravljati nešto što nije pokvareno, već je, po njemu, savršeno. Doduše, mislio si je "ne bi je ubilo kad bi umjesto tri puta tjedno, pekla kolače svaki dan". No, što je - tu je, on je itekako spreman na kompromise. Ali, pokazalo se, samo u vlastitim mislima, jer se prljavština skupljala po kući, a vagoni prljavog rublja su se neumorno taložili u kupaonici. Vesna je odlučila to sve ignorirati i kupovala si je novo donje rublje i odjeću, dok je njen muž prljave čarape, gaće i ostalu odjeću zračio na balkonu.

Foto: Shutterstock

Kad si gladan, nisu ti sve daske na broju

Ipak, uime higijene i uredne probave, njih dvoje su se dogovorili da Vesna kuha dva puta tjedno, utorkom i petkom, a Budaletina ponedjeljkom, srijedom i četvrtkom te da idu van jesti subotom i nedjeljom. Na sličan način su podijelili i kućanske poslove i pranje rublja. Vesna se, naravno, pridržavala svog dijela nagodbe, no svu odjeću, prljavštinu i zmazano suđe koje je njen muž ostavio iza sebe i zanemario oprati, ni taknuti nije htjela.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

On jadničak, nije dobro shvatio što znači podjela poslova, pa je gladovao ili bi se trpao fast foodom, čipsom i slatkišima, sve dok Vesna ne bi nešto skuhala, a kućanske poslove je uporno odlagao te se nadao da će njegova žena to umjesto njega napraviti. Budaletina je tako, između ostalog, nabio zatvor i druge probavne probleme uzrokovane prevelikim količinama čokolada, bureka i sendviča, gljivice zbog prljave odjeće koju je uporno odbijao oprati, a bio je škrt kupiti novu… Zbog tih nagomilanih zdravstvenih tegoba, za koje je mislio da će čarobno nestati same od sebe, nije baš funkcionirao na intimnom planu.

Tko zna koliko bi tako Vesna i njen muž izdržali tu svoju novu bračnu dinamiku, da njega nije počela hraniti susjeda Jelica. Ona je udovica i živjela je sama, a od Budaletine je starija desetak godina, što znači da je prevalila 60. "Šta si ti odjednom tako sretan i napirlitan?" priupitala ga je sumnjičava Vesna dok si je trljajući veselo ruke spremao izletjeti kao raketa iz kuće. "Jelica mi je napravila domaću pitu od sira i oraha, moju omiljenu!", povikao je sretan i rumen u licu kao zaljubljeni školarac.

"Ti njenu pitu kusat više nećeš!", ispalila je Vesna. I da vas sad dalje ne smaram o tome kako je dobila izljev bijesa i sve mu sasula u facu što je kroz 20 i kusur godina, citiram, "trpjela zbog njega i odrekla se zbog njega dok je on uživao i ljenčario", samo ću vam na kraju reći da su se stvari u domu Kralj ubrzo djelomično vratile u onu staru rutinu. No, Vesna je ovoga puta bila sretna jer je shvatila da muža bezuvjetno voli i da će uvijek biti tako, bez obzira na to što razno-razna istraživanja kažu, a njena Budaletina je, ipak pristao da joj pomogne kod kućanskih poslova.

Drage moje, kad svog muškarca izbacite iz njegove uhodane rutine, čudne stvari se mogu dogoditi. Zato oprezno i postepeno uvodite promjene u svoj odnos. Otvorite četvore oči i pripazite da vam ljubljeni ne ide "kusati susjedinu pitu". A vi muški, pa ne bi vas ubilo kada biste tu i tamu svoju dragu pitali kako je te samoinicijativno uzeli krpu ili usisavač u ruke ili kuhaču ili sve to zajedno.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

*Stavovi izneseni u kolumnama i komentarima su osobni stavovi autorice i ne odražavaju nužno stav redakcije Net.hr-a.

POGLEDAJTE VIDEO: Psi će u osječkom azil zimu provesti u toplom, stiže im podno grijanje