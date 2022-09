Iako se s godinama sve mijenja i liberalni stavovi su najprihvaćeniji, ipak postoje i oni konzervativnih uvjerenja koji se radije suzdržavaju seksa prije braka. Ponukan tom temom, jedan Hrvat je pokrenuo raspravu na Redditu: "Vaše mišljenje o ljudima koji čekaju brak za seks. Biste li vi bili u takvoj vezi? Da vam partner želi čekati brak, a vi ne, biste li ostali s njima u vezi?"

Ne bi bili s takvom osobom

Velika većina ljudi se izjasnila da nikad ne bi bili s takvom osobom: "Poštujem, ali ne bih bio u takvoj vezi. Seks nije sve na svijetu, nije najvažniji u vezi, ali je bitan i tko kaže suprotno, laže. Ako nema seksualne kompatibilnosti nije to to."

"Ima i gorih stvari od toga, ne treba demonizirati taj čedni populus, ali nema šanse da bih bio s takvom osobom. Uostalom, takve stavove i različite karaktere bih skužio odmah u prvih par interakcija pa ne bi ni bilo previše dileme", rekao je jedan muškarac.

Drugi je poručio da nije dobro imati različite karaktere: "Ne bih. Seks mi nije toliko važan, ali ljudi koji to obično žele su dosta religiozni i to nije moj tip."

"Upoznao sam dvije takve osobe, nijedna nije bila čista u glavi od njih. Ne bih bio u takvoj vezi jer znam da ništa dobro iz toga ne bi izašlo", objasnio je treći.

Veliki vjernici

Jedna žena je ispričala svoje iskustvo s velikim vjernikom: "Nije odgovor na pitanje, već anegdota. Dečko mi je hardcore vjernik i nije htio ništa prije braka, iako ja jesam. Godinama sam bila zaljubljena u njega tako da nisam htjela da se samo prasnemo i bok, nego me fizički privlačio. Bili smo par mjeseci zajedno, voljela sam ga i vidjela sam se s njim dugoročno. Prirodno je da sam htjela spavati s njim. On mi je stalno nabijao na nos da nije ispravno što ja želim seks prije braka i pravio se moralno superiorniji zbog toga što sam htjela spavati s njim. Sama nisam baš neki okorjeli vjernik, ali se smatram katolikom pa sam mu popustila i rekla neka mu bude - nećemo spavati prije braka. Naravno, prvom prilikom kad smo ostali sami, navalio je na mene. Toliko o tome."

"Not my cup of tea, ali poštujem. Možda bih i bila u takvoj vezi da tu osobu stvarno zavolim, ali ne mislim da je grijeh spavati s dečkom ili curom prije braka. Tu nema ništa pogrešno. Jedino što bih mi možda smetalo je to što su ti ljudi inače jako zagriženi za crkvu, a ja nisam takva, tako da bi zbog toga vjerojatno pukla veza", objasnila je druga žena.

Vjernici se ne razvode

Mnogi su dodali da se vjernici ne razvode: "Nemaju manju stopu razvoda jer se nisu seksali prije braka, nego zato što su ti koji "čekaju" veliki vjernici i smatraju brak vječnim. Moralno im teže pada razvod iako patili u braku kao i sve druge strukture društva."

"Ako je netko dovoljno zagrižen vjernik da se neće seksati prije braka, ti ljudi su vjerojatno i većim dijelom protiv razvoda", objasnila je jedna osoba.

Nisu se seksali prije braka

Jedan muškarac je rekao da su žena i on čekali: "Nije baš tvoje pitanje, ali ja sam u braku već 25 godina. Ni supruga, ni ja nismo imali seks prije i oboje smo željeli čekati brak. Nije mi uopće žao."

"Fun fact - jedna djevojka se "čuvala" za brak, ali ga je analno uredno i redovno primala. Tako da…", dodao je jedan muškarac.

Seks je važan

Velikoj većini je seks jako važan: "Ne jer smatram da ti ne može svatko odgovarati po pitanju seksa. Vrlo često odmah skužiš na čemu si s nekime po tom pitanju. Radije to saznam izvan braka nego u braku."

"Mislim da ne bih bio u takvom odnosu, seksualnost je važan aspekt veze i prije braka je obvezan za isprobati. Plus, ako smo mjesecima u vezi, treba ići korak dalje po meni", objasnio je jedan Dalmatinac.

Jedna osoba se zapitala: "Okej ako to nekome odgovara, ali osobno ja to ne mogu razumjeti. Kako se ti ljudi mogu suzdržati? Ako se zaljubiš u nekoga onda ti je valjda ta osoba i privlačna? Kako provesti duže vrijeme tako, a da ne dođe do toga da se dogodi?" Na njezina pitanja joj je jedan muškarac odgovorio: "Pa zato ti brakovi odu samo tako. Zamisli čeka, a ono čovjek ima penis od 5 centi, što to onda treba vozati do kraja života? Nema smisla."

Neki takvog partnera žele

Javili su se neki koji žele takvu vezu: "Jedino s takvim i želim u vezu. Taman posla da ću se fizički vezati za tipa koji ne planira ostati."

"Imam cimera koji čeka brak pa me živcira kad se pravi da je moralno iznad mene ili kad priča o seksu krive informacije (tj. pravi se da zna sve, a ne zna ništa)", dodao je muškarac iz Požege.