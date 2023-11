Stručnjaci tvrde da redoviti seks može spasiti život te da je važno znati kako funkcionira vaš autonomni živčani sustav. On ima dva ogranka, od kojih jedan potiče vaše ustajanje i kretanje tako što ubrzava otkucaje srca, disanje i energiju. Također usporava probavu.

Poznato je da simpatički živčani sustav (REV) osigurava da budete spremni za svaki trenutak pokretanja. Daje vam snagu i osigurava da ste uvijek spremni za početak djelovanja. No, može biti dosta energetski iscrpljujući, a može uzrokovati i stres. To je razlog zašto druga autonomna grana (RESTORE) radi na održavanju osnovnog funkcioniranja vaših restorativnih sustava kako bi se smirili. Djeluje tako da pomaže u odgovoru na stres i pomaže u oporavku drugih fizioloških resursa poput glikogena, tjelesnih tekućina i protoka krvi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

No, čini i mnogo više od toga jer pomaže kod probave, mokrenja, seksualnog uzbuđenja i opuštanja otkucaja srca. Osim toga, pomaže razvijanju naše kreativnosti jer nudi siguran prostor vašem umu kako bi mogao odlutati i stvarati. To vam omogućuje da nađete vremena za oslobađanje od stresa i obnavljanje za sljedeći zadatak koji je pred vama, ali postoje prilike u kojima se možete naći u stanju autonomne neravnoteže, što dovodi do problema s cijelim sustavom.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Kako seks utječe na zdravlje

Autonomna neravnoteža može biti određena problemima kao što su visoki krvni tlak, visoka glukoza, visoki lipidi i ubrzani otkucaji srca u mirovanju. Također se povezuje s kroničnim bolestima poput kardiovaskularnih bolesti, dijabetesa tipa 2 i raka.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kada je vaše tijelo pod stresom, umorno ili nesposobno, to znači da srce mora jače raditi kako bi krv nastavila cirkulirati. To znači da će se broj otkucaja srca povećati, a studije su pokazale da povećanje broja otkucaja srca u mirovanju može dovesti do prerane smrti.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Jedna je studija otkrila da povećanje broja otkucaja srca u mirovanju od 10 otkucaja u minuti ukazuje na to da je vjerojatnost da će ljudi umrijeti veća za 20 posto. Postoji mnogo stvari koje možete učiniti kako biste pokušali riješiti problem, ali Sara Mednick misli da seks uvelike pomaže. Rekla je:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Tijekom početnih faza - RESTORE sustav zagrijava tijelo i um za seks, budući da bilo kakve misli ili osjećaji tipa borbe ili bijega mogu biti pravi umor. No, dok je RESTORE ključan za uzbuđenje mehanizama poput erekcije i nadutosti klitorisa, REV preuzima stvari koje se zagrijavaju, povećava broj otkucaja srca, krvni tlak, proizvodnju znoja i širenje zjenica. Ovaj zadnji znak je univerzalni signal za 'Dođi i uzmi'. REV također rješava oticanje dojki, vaginalnih stijenki i testisa, zateže skrotum i podmazuje vrh penisa. Sve te radnje nastavljaju se kroz REV-ov konačni pritisak prema velikom orgazmu."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nastavila je: "Ogromni oporavak RESTORE nakon svog tog napora čini orgazam vašom 'drogom za pravo blaženstvo'. Nakon orgazma, RESTORE pokriva vaše cijelo tijelo. Za sve vas koji patite od nesanice i za ljude koji su skloni anksioznosti, svima koji se cijelo vrijeme osjećaju iscrpljeno, bez obzira na to spavaju li dobro ili ne – seks je odgovor."

Seks može biti vrlo dobar za vas. Ako imate zdrav seksualni život osamdesetima i devedesetima, to će značajno pomoći vašem mozgu, piše Daily Star.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

POGLEDAJTE VIDEO: Od Hrvata ljubav češće vode samo Grci. Svaki peti Hrvat prevario partnera

Tekst se nastavlja ispod oglasa