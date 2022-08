Duga razmišljanja nas s vremenom mogu dovesti u još veće dileme o postojanju, a jedna Hrvatica se našla u razmišljanju o starosti, braku i o tome postoji li muškarac s kojim bi htjela provesti cijeli život.

Život s istim muškarcem do smrti

Savjet je odlučila potražiti kod korisnika Reddita pa im je napisala: "U zadnje vrijeme nešto često razmišljam jesam li većinu svog relativno mladog života živjela u iluziji. Kao probaš situaciju s par ljudi, skužiš da si ne pašete iz bilo kojeg razloga i onda nađeš osobu koja ti odgovara i živiš u tom nekom uvjerenju ili nadi da ćete si uvijek biti privlačni i napeti, da ćete se seksati kao i do sada i da se neće nešto puno promijeniti s godinama, da nećete poželjeti druga tijela i iskustva jer imate već sve pored sebe u toj jednoj osobi. Možda dok smo još mlađahni pa hajde i ta seksualna želja i energija su jače kao i strast, neizvjesnost i čar upoznavanja, a i nemamo još toliko životnih briga i stresova. Prema onome što vidim na dnevnoj bazi, većina ljudi se skrasi pa se opusti zbog braka, djeteta ili djece, rutine i sličnog. Valjda je prisutna ta ideja o ljubavi u dobru i zlu pa se razmišlja da smo tu jedno za drugo, to je dovoljno i podrazumijeva se da se volimo u svim izdanjima. Da ne duljim, zanima me što mislite o ovoj temi? Je li moguće biti s istom osobom do kraja života bez da si dosadimo? Da nas iznova uzbuđuje isto tijelo godinama i da ozbiljno ne poželimo drugo? U čemu je tajna, konstantan trud i rad na sebi i odnosu možda? Ako ovdje ima ekipe u dugogodišnjim vezama/brakovima koji i dalje održavaju strast na razini, dajte neke savjete."

Što duže, to bolje

Javili su joj se muškarci koji su u dugogodišnjim vezama i brakovima: "Što smo duže skupa, to je bolje. Kakva dosada, nema toga, prirodni periodi su veće i manje strasti, ali sve skupa ide samo na bolje."

Na to se nadovezao još jedan muškarac: "Točno, znaš da si s kvalitetnom osobom kad je svaki put sve bolje, a ni sam ne znaš kako je uopće moglo bolje od prošlog puta."

"Ja sam sa svojom ženom 8 godina. Još uvijek mi se digne kad joj vidim grudi u prolazu. Eto, toliko od mene", napisao je jedan ushićen muškarac.

Mnogi su se složili da strast ne nestaje s godinama: "13 godina veze, 7 godina braka, dvoje djece, još uvijek ludi jedno za drugim, a strasti u seksu ne nedostaje."

"Kad nađeš sebi čovjeka vidjet ćeš da nije iluzija. Što smo duže zajedno, to smo luđi jedno za drugim. (Prepucavanja, nesuglasice, svađe, svega bude da ne dobiješ krivu sliku), ali mogu ti reći da je u početku nekako više naglasak na nagon, ali što se više upoznate i duže prolazite kroz različite životne probleme, sve to prelazi u neku višu povezanost i strast na nekom novom nivou više intimnom nego nagonski. Trenutno je nisam vidio, ni zagrlio nekih 15 dana i sve što želim je ona. Nije mi dobro, a ne da mislim o drugima (11 godina smo zajedno)", napisao joj je muškarac koji obožava svoju ženu.

Erekcija kod starijih muškaraca

Neki smatraju da su erekcije problem: "Ne računam baš erekcije poslije 40, tako da, ako se oženim s 35, tih pet godina ću izdržati biti s istom osobom, a za poslije moram odabrati koji ću sport vjerno pratiti na TV-u."

"Čuo sam da ima i onih kojima penis radi i kad pređu 60, čak i bez kemije, a zapravo, tebe se ne pita, znaš ono, zadovoljna žena, mir u kući. Čak ima i onaj film da su u ne toliko davno vrijeme žene liječili od "histerije" jako zanimljivim metodama", objasnio je drugi muškarac.

Bitna je osobnost

Osobnost je jako važna: "Da počnem negdje od sredine, onaj kojeg uzbuđuje tijelo, neće moći do kraja života biti s istom osobom jer za posvećenost osobi te treba uzbuđivati osoba. Tijelo s godinama propada, stari. Može i duh propasti, ali tijelo propada sigurno. Ja sam bio oženjen. Razveo sam se jer se pokazalo da osoba koju sam volio nije nikad ni postojala. Ušla je u brak s glumom i ispuniti neke svoje ciljeve i prestala glumiti kad je mislila da više ne mogu pobjeći, ali da je sve bilo kako treba, ne bih imao ništa protiv da ostanemo vjerni do kraja života i to kažem kao netko kome se supruga zapustila nakon vjenčanja do te mjere da je imala 102 kile na 164 cm. To je puno, ali s obzirom na to da sam ju volio, bila mi je privlačna. Kad sam ju napokon prestao voljeti jer se zaista ružno ponašala prema meni godinama, više mi nije bila privlačna. Sve je to u srcu. Ako nije u srcu, propast će."

Dobar seks je bitan

Mnogima je važan dobar seks: "Mislim da je to od osobe do osobe. Svatko je drugačiji u razmišljanju i u onome što voli ili preferira. Ja sam bio u vezi deset godina s najboljom ženskom koja postoji na ovom svijetu. Nije bila savršena, daleko od toga, ali bilo nam je dobro od onog prvog pa do onog zadnjeg sexa. Nikad je se nisam zasitio. I dan danas bih bio opet s njom, ali life is a bitch."

Otvorena veza

"Ja mislim da ne, i moja draga se slaže sa mnom. Imamo otvorenu vezu, ali generalno se više volimo zajedno družiti s trećim osobama, bile one solo ili par. Novo je uvijek zabavnije, a zgodno je što ima i taj neki čudni utjecaj da se draga i ja više napalimo jedno na drugo nakon nove osobe pa nakon što ta osoba ode svojim putem, naš seks bude odličan", objasnio je svoju otvorenu vezu jedan Hrvat.