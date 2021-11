Koliko god bio bolan, prekid je ponekad jedino rješenje kada netko od partnera nije zadovoljan kvalitetom veze. Međutim, to ne mora značiti da su emocije utihnule, i nerijetko dolazi do preispitivanja odluke. S ovom dvojbom se trenutno nosi i jedna Hrvatica na Redditu.

"Povratak partneru koji vas je užasno povrijedio i kako nastaviti živjeti s tim", naslovila je autorica svoju objavu. U nastavku je djevojka napisala da ju je bivši partner zamolio za drugu priliku.

"Nakon nekoliko mjeseci pauze i toga da je u međuvremenu bio s drugom curom, kojom se zapravo isto pokušavao izliječiti i koja je izvukla deblji kraj. Tvrdi da je shvatio što je imao i izgubio (mene), da ne bi to više nikad učinio, da želi da uz njega budem najsretnija osoba, da nemam pojma koliko mu je žao i da je spreman učiniti sve što treba da se iskupi. Itd. itd. itd", započela je objavu djevojka. Istaknula je da joj se to čini kao jedna klasična muška priča, "tek kad gadno za*ebe, shvati što je učinio".

Muči je osjećaj srama

"Je li takvim osobama za vjerovati? Kako samom sebi opravdati odluku o povratku, kako odluku opravdati prijateljima koji su vas tješili i znaju cijelu priču? Muči me osjećaj srama, i pred sobom jer mi je stalo do njega, i pred prijateljima. Priznajem, stalo mi je i dalje do te osobe, ali se bojim, garancije nema. Puno sam jača sad nego kad se sve to izdogađalo, i stalno u sebi važem, stara verzija mene odmah bi se vraćala. Ima li tko slična iskustva, je li moguće izgraditi odnos nanovo, mijenjaju li se ljudi? Ili lažu, a naivci sustavno puše jer im je stalo...?", pitala je Hrvatica za savjet.

Odgovori su često bili kratki i jasni, a odgovor koji je skupio najviše lajkova glasio je: "Nemoj". Drugi misle kako djevojka vjerojatno i sama zna odgovor na pitanje te da je postavila pitanje na Redditu samo zbog komentara drugih u stilu "ipak mu daj drugu priliku".

"Jedino sarma valja podgrijana", kratko i jasno poručio joj je drugi korisnik. Jedan korisnik pak misli da će je povratak bivšem partneru samo psihički uništiti.

Samo sarma valja podgrijana

"Sram te je jer znaš da nije dobra ideja. Ovo ti dođe ko da je on prosuo mlijeko i onda za par mjeseci plače za tim. Ljudi se ne mijenjaju tako lako ni tako brzo te većini treba veliki šok da bi se promjenili. Drugim riječima za*ebi to i nemoj se vraćati". Drugi su joj poručili da se zdravi odnos gradi na povjerenju, a ako nema toga, nema ni pravih temelja za zdrav odnos. Poručili su joj "pamet u glavu".

No, među hrpu komentara, našao se i jedan primjer kada se žena vratila bivšem partneru te im je veza sada dobra.

Pozitivan primjer

"Been there, done that, sister. Nakon 5 godina veze odlučila sam ga ostaviti jer se ponašao kao govno prema meni (ni ja nisam bila svetica, da se razumijemo), što je dovelo do toga da se pretvorim u bezosjećajnu kuju, a voljela sam ga kao luda. Nakon godinu dana "pauze" odlučila sam pružiti mu drugu šansu zbog čega su me svi koje znam popljuvali i rekli da sam im pala u očima. Tri godine su prošle od te odluke. Drži me kao kap vode na dlanu. Nikad sretnija nisam bila, kroz dva tjedna ću mu roditi dijete. Moral of the story: svi se mogu promijeniti na bolje samo ako to uistinu hoće". Jedan korisnik joj je poručio da krene na terapiju za parove.

"Napravi to, boli te ku*ac. očito je predobar frajer, jer da nije, realno ne bi ni pomišljala. Radije ćeš dijelit dobrog frajera nego bit zadovoljna sa jednim prosječnim", napisao joj je jedan komentator. Jedan joj je ponudio i alternativno rješenje.

Alternativa

"Reci mu da čeka tri mjeseca, i ako će onda još uvijek biti zainteresiran, neka se javi pa ćeš razmisliti. Ako se onda javi reci mu ok, ali mu postavi uvjete pod kojima ćeš biti s njim. Ne lažne nekakve principe nego tvoje prave, iskrene uvjete, ono što stvarno osjećaš i što želiš imati u vezi. Onda je sve jasno. Ako prekrši uvjete, otiđi, odmah, bez oklijevanja. Napiši te uvjete na papir. Ako je i njemu to jasno možete imati šansu. Možete funkcionirati samo ako su vam čisti računi, ako niste opterećeni prošlošću, i ako poštujete obostrane potrebe. Ako se ispostavi da on tvoje potrebe ipak neće poštivati, nemas što više s njim."

Nekima je, pak, njezina priča bila nejasna.

"Pa nisi napisala najbitnije. Kako te povrijedio? Što je prethodilo prekidu? Preljub? Udvaranje drugima? Ostavila si puno nedoumica prije nego što strogi ocjenjivački žiri donese presudu...", zaključio je jedan komentator.