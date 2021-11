Bez prijatelja je teško, a upravo se to dogodilo jednom mladiću koji se na Redditu pita kako pronaći prijatelje.

"Imam 24 godine, i ozbiljno ne znam gdje da pronađem prijatelje. Vrlo sam introvertna osoba, no to se u zadnje vrijeme promijenilo jer ipak strikeam razgovor s novim ljudima kad nekog upoznam. No ne znam kako da nađem prijatelje. Imam ljude koje poznajem, ali to je više manje to - poznanstvo. Prijatelja iz srednje škole nemam jer ni s kime nisam u kontaktu nekih 6 godina, no s tim ljudima niti ne bih htio biti prijatelj jer su svi otišli na svoju stranu pa nemamo više zajedničkih tema.

Prijatelje s faksa isto nemam jer su se svi vratili u svoje gradove nakon sto su završili faks. Na poslu sam upoznao puno ljudi i s njih par sam dobar, ali samo na poslu. Jedan dio ekipe je malo prestar za mene, ali ostali koji su mojih godina ili malo mlađi, svi već imaju neke ekipe ovdje u Zagrebu s kojima se stalno druže i izlaze. Ozbiljno mi treba pomoć jer ne znam gdje i kako da upoznam nove ljude. Pls no hate, al nemojte mi reći "e otiđi na Trg, upoznaj se s ljudima", napisao je muškarac na Redditu.

Poručili su mu da ode u lokalnu birtiju

"E pa baš ti ljudi za koje si napisao da su ti samo poznanici - dogovori se s njima za odlazak na kavu/u večernji provod ovisi kakav si tip osobe. Ili bar tu ekipu s posla probaj nekog ko fol kroz šalu pitat da izađete, pa onda glumeći da ti je kroz šalu sinilo da bi stvarno bi stvarno mogli izać pitaš ovaj put zaozbiljno da izađete. Ili smisli našto treće,ali moraš pokušavat, netko će reć da pa ga za 2 tjedna moš pozvat 2. pa kasnije 3. put i tako dalje. Samo zovi ljude koje znaš sa sebom", bio je odgovor s najviše lajkova, dok mu je drugi korisnik kratko poručio:

"Vječni odgovor na hrvatskim internetima: u planinarima", nadovezao jedan Redditovac.

"Evo ja izašao s jednim dečkom na date, ali ispali smo na kraju prijatelji, pa probaj to možda", napisao je drugi korisnik.

'Probaj se uključiti u crkveni zbor'

"Pošto si već rekao da si dobar s nekim od kolega na poslu, eto ti već šansa za nove prijatelje. Još jedan savjet koji ti mogu dati je da pronađeš hobi. Upoznao sam masu novih ljudi tako što sam se učlanio u klub čitatelja i planinarsko društvo, od kojih su neki postali prijatelji."

"Crkveni zbor,,tamo nećeš naletjeti na loše društvo", bio je jedan od komentara.

"Tinder", kratko je odgovorio jedan korisnik.

"Lokalna birtija...svrati nakon posla...tamo dolazi uvijek ista ekipa...kava je prosječna, no konobar/gazda je često pričljiv ak sjedneš blizu njega...popričate malo itd...upoznaš se s fellow lokalcom koji dođe na kavu isto nakon/prije posla... idi u birtiju gdje je mlađa ekipa...nemoj ići u lokalnu birtiju gdje se starci okupljaju Drugo su grupe...učlani se u nesto, kuglanje, bela, pub quizaši...", zaključili su korisnici.