Što će se dogoditi s Gennarom Gattusom nakon ove sezone? Pitaju se to svi koji prate nogomet. Hajduk je u nedjelju izgubio na Poljudu od Dinama 1-3, pao na treće mjesto u poretku i sad se špekulira o njegovoj sudbini na kraju sezone. No, nije samo Gattusa pogodio poraz, kao ni to što Hajduk u posljednjih 5 ligaških susreta nema niti pobjedu, tek osvojena dva boda.

Corriere dello Sport donio je tekst o tome kako je Gennaro Gattuso svima otkrio koliko zarađuje. Naime, pisali smo o tome kako je FINA otkrila njegovu plaću. Corriere dello Sport piše kako je Gattuso otkrio svima svoju plaću i kako je Gattusova plaća postala javna. Ugledna Gazzette dello Sport također se dotaknula njegove plaće. Navodi se 450 000 eura.

"Gennaro Gattuso tvrdi - "Vidite? Plaća mi je upola manje od onog što se piše", ističe Gazzete.

Milanski list je citirao i Gattusovu izjavu na vijest o iznosu koji zarađuje:

"Ne ide mi to živce i nije me briga. Već dugo vremena se o tome piše i možete primijetiti da zarađujem bar upola manje."

Međutim, jedna druga stvar para oči u članu kojeg je objavila Gazzetta, a to je Gattusova budućnost u Splitu.

"Poraz protiv Dinama bio je težak (1-3) i sada je Gattusova ekipa na trećem mjestu (iza Rijeke i Dinama), dok se njegova pozicija više ne čini tako čvrstom", naveli su Talijani.

Corriere delo Sport također citira Gattusovu izjavu:

"Službeni podaci govore o zaradi od nešto više od 450 tisuća eura u 2024. godini. Upitan je Gattuso o tome na konferenciji za novinare, talijanski trener mirno je odgovorio: Ne smeta me, o tome se govori već dugo, ali zarađujem upola manje od navoda", stoji u tekstu Gazzette dello Sport.

Gennaro Gattuso izvukao je iz momčadi Hajduka maksimum ove sezone u SuperSport HNL-u, međutim Hajduk i unatoč tome nije uspio napraviti iskorak. Iako do kraja sezone ima još 3 kola, teško će Bijeli osvojiti naslov. Stoga, špekulira se o tome kako bi Gattuso mogao na kraju sezone otići iz Splita, ali sve su to samo spekulacije. Treba pričekati završetak sezone, vidjeti konačni rasplet, pa ćemo više znati o Gattusovoj sudbini.

