Koliko Hrvati (ne) podržavaju LGBT+ zajednicu, moglo bi se iščitati iz komentara koji su pristigli ispod objave jedne transrodne osobe, koja je anonimno na Redditu podijelila situaciju u kojoj se nedavno našla.

"Ja sam trans muškarac (imam 20 godina). To znači da sam rođen kao žensko, sa ženskim spolnim organima, i prošao kroz ženski pubertet, ali sam trenutno u procesu mijenjanja spola u muški. Tu promjenu namjeravam postići hormonskom terapijom i operacijama", otkrio je Hrvat na početku.

"Za ovo znaju samo najbliži prijatelji te brat i otac. Ja sam svoga roda svjestan još od malih nogu, a napokon sam se s tim suočio 2017. godine. Bratu i ocu sam izašao 2018., a od tada sam se dosta promijenio, što se tiče izgleda. Nosim tzv. 'binder', koji prsa čini ravnima, šišam se na kratko, nosim mušku odjeću, i također nosim protetiku odnosno silikonski penis u gaćama, više radi svoje udobnosti, a i da drugima (ako iz nekog razloga gledaju) dam što za vidjeti", objasnio je.

'Kad sam je otpratio do zgrade, poljubila me'

"Zbog mog izgleda, a i pomalo dubljeg glasa, 99 posto ljudi koji me vide smatraju da sam muško i jako se iznenade kad im kažem da nisam (što moram svima govoriti jer još nisam promijenio ime niti započeo tranziciju na medicinski način)", napisao je u nastavku.

"Nedavno mi je jedna cura prišla i tražila moj acc na instagramu. Ja sam joj ga dao i te večeri mi je poslala poruku na Instagramu. Moj Instagram ni na koji način ne aludira na to da bih mogao biti žensko jer imam samo par slika sebe na kojima izgledam isto kao i sad, a username ne sadrži moje ime, tako da nije imala pojma o tome. Kad me pitala za ime ja sam joj dao svoje izabrano muško ime jer eto, nisam se htio odmah odati. Pričali smo jedno 2-3 tjedna, vidjeli se par puta uživo, i sve je išlo kao po loju. Prvi put u životu sam se osjećao kao osoba", priznao je.

"Bio sam s njom vani prije nekoliko dana i kad sam je otpratio do zgrade, poljubila me. To je bio moj prvi poljubac i da sam mogao, postao bih dio one lokve na zemlji. Rekla mi je 'vidimo se sutra' sa smiješkom, pošto smo se dogovorili vidjeti sutra, i otišla u zgradu. Ja sam ostao pred zgradom još koju minutu i onda putem skoro povratio jer sam se osjećao kao najveći svjetski lažov. Dugo sam razmišljao trebam li joj 'izaći' ili ne i nakon razmatranja sam odlučio da nije fer prema njoj da joj ne kažem. Tako da sam joj rekao", otkrio je reditovac.

Njezin odgovor slomio mu je srce

"Nisam imao muda reći joj uživo pa sam joj te noći, negdje oko 3 ujutro kad znam da spava, poslao poruku gdje sam sve objasnio. Zaspao sam oko 5 i kad sam napokon upalio internet na poslu oko 9, dočekala me poruka koju sam očekivao, ali sam se nadao da neće doći. I naravno, poruka je popraćena blokom na svemu di smo se imali dodano. A ja se danas, i zadnjih par dana, osjećam kao go*no. Ono što nisam očekivao da će se dogoditi jest da će mi ta poruka u potpunosti uništiti samopouzdanje i vjeru u to da će me jednog dana netko voljeti na romantičan način", tužno je utvrdio razočarani Hrvat.

"I zato sad postavljam pitanje, namijenjeno svim ženama HReddita, biste li se romantično vezale za trans muškarca? Pod romantično vezale naravno uključujem sve što romantične veze inače podrazumijevaju. Zanima me samo jel vas ima, da možda jedan dan nabasam na jednu od vas, da ne budem baš zauvijek sam", upitao je mladić.

Sudeći prema komentarima, ima nade za Hrvatsku, jer mnogi su autoru objave poslali afirmativne komentare. Drugim riječima, naići će ona prava za njega, samo treba biti strpljiv.

'Genitalna situacija nije najbitnija stvar na svijetu'

"Bih, to mi nije faktor. Jedini problem bi mi bio do koje mjere mu disforija uvjetuje život i je li možemo imati kolko tolko normalnu intimu (uzimajući i moj i njegov komfor u obzir naravno). Idealno bi to bio netko tko je više manje out, relativno iskusan i čije je mentalno zdravlje pod kontrolom, što je nešto što bih htjela i kod cis partnera. "Passanje" i genitalna situacija mi nisu najbitnije stvari na svijetu - ono što mi je bitno je da lik osim mene ima neki support system tako da mu mogu biti jedna od više osoba na koje se može osloniti", napisala je jedna djevojka iz Hrvatske.

"Ja sam bisex žena, tako da da. Bitan mi je karakter, humor itd., a ne šta ti je među nogama. Žene, trans žene, trans muškarci, nebinarne osobe... Kod mene sve prolazi, ako su zadovoljeni drugi uvjeti kompatibilnosti. Edit: gle vraga, spomenula sam baš sve osim cis muškaraca, a u vezi sam s muškarcem, imao bi Freud tu posla...", našalila se na vlastiti račun druga korisnica HReddita.

"Znam tri trans osobe i sve su u vezi ili bile. Imaju život i karijere. No... Mislim da su te veze proizašle iz 'prvo smo frendovi', a onda više, jer nije baš da svakom želiš ispričati sve i da svi žele biti u vezi s trans osobom, premda su i okej s tim. Mislim da je ljudima malo lakše u Zagrebu, veći grad, više ljudi, više mjesta za izlaske, ljudi šarolikih ljubavnih želja i sl. Poanta, posložit će se. Drž' se. Vidi ove tu, strejt, a svi solo", utješno je i s dozom humora poručila treća.

'Emocionalno je teško biti u vezi s trans osobom'

"A mislim, gle... Ja. na primjer, svingam u oba smjera, i muški i cure ide pa mi ne bi smetalo. Ali realno, da sve ostalo zaobiđemo... Bez seksa ne ide, a kad je seks u pitanju, bitno je što imaš u gaćama. Je*iga, ali da žele seks sa strap onovima i slične fore, dejtale bi i žene, a ne samo muskarce. Kako god da okreneš, ne budeš se vjerojatno na tom polju usrećio izvan LGBTQ zajednice dok ne odradiš fizičku tranziciju do kraja. A dotad, gle, drži se, napiši možda u profilu nešto da odmah u startu srežeš ove situacije i sretno", napisala je četvrta osoba.

"Kao žena koja je, doduše, udana, tako da nema kruha tu, mogu reći da bih. Ono da baš kliknemo i sve je super i da ne prođe baš previše vremena prije priznanja, ne vidim problem u tome. Jednostavno ne znam, da se desi da nam je super i bolje nego s frajerima prije tebe sto se tiče povezanosti, ne vidim problem u tome", ohrabrujuće je priznala jedna reditovka.

"Bilo bi mi emocionalno teško biti u vezi s osobom koja ide na hormonsku terapiju, ide na operacije i pati od teške disforije. Jednostavno, te stvari imaju podosta negativnih nuspojava (i fizičkih i mentalnih) i bilo bi mi užasno gledati osobu koju volim kako se, iz moje osobne perspektive, efektivno truje i uništava si tijelo. Ne bih imala tu snagu strepiti uz njih svaki dan hoće li se nešto desiti ili ne... Još ako uz to pati od ful teške disforije, ne vjerujem da bih joj mogla pružiti dovoljno dobru psihičku podršku da se to ne pretvori u nekakav toksični odnos gdje netko mora hodati 'on eggshels' i slično. Shvaćam da sve te operacije itd. djelomično dižu tu disforiju, ali opet, meni su te negativne posljedice i dalje u glavi, ne bih mogla prijeći preko toga. A šteta, jer su mi neki trans dečki ful privlačni, tipa Sam Collins", glasi jedan drugačiji komentar.