Hrvati otkrili vole li više glasne ili tihe žene: 'Mene to kupi odmah u startu'

Svaka žena ima svoj jedinstven karakter, a to se često manifestira kroz njezino ponašanje i način na koji komunicira. Neke su žene glasne i dominantne, dok su druge tihe i povučene, a što će nekoga privući ovisi o osobnim preferencijama.

Jedna osoba je na Redditu postavila zanimljivo pitanje i potaknula žustru raspravu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Muškarci, volite li više dominantne i glasne ili tihe i povučene žene? Slobodni ste i poznajete dvije žene - Anitu i Miju koje vas fizički jednako privlače. Anita je tip žene koja je povučena, ne započinje prva razgovor, skoro nikad se ne uključuje u rasprave (iako nije glupa i ima svoje stavove), smirena je i 'tiha'. Mia je tip žene koju ćeš prvu zamijetiti u društvu, non-stop baca neku zaj*** i svom snagom će braniti svoja uvjerenja u svakoj raspravi. Nije tip žene koja se bez veze krevelji, ali je opet glasnija od svih. S Anitom ćeš pojesti večeru i otići doma spavati u 23 sati, Mia će ti nakon večere predložiti da popijete još koju cugu i odete do grada. U svemu ostalom su jednake, nisu promiskuitetne, obje imaju istu razinu inteligencije, samo su karakterno različite. Koja od njih dvije bi imala više šansi kod vas", pitala je anonimna osoba muškarce.

Foto: Freepik

Razbijanje predrasuda

"Stari moj, nemoj misliti da ako je netko tih i povučen da zapravo nije dominantan i obrnuto", glasio je jedan komentar.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Jedan muškarac je poručio: "Dominantnost i ekstrovertnost ne podrazumijevaju nužno jedno drugo, kao što najglasniji u prostoriji obično nije najdominantniji. Ne znam za koga bi se odlučio između Mije ili Anite, volim sve vrste žena, ali generalno preferiram snažne i dominantne žene."

Neki su detaljno objasnili koji tip žene odgovara kojem tipu muškarca: "Mislim da je vjerojatnije da će Anita više odgovarati dominantnijem tipu muškarca koji želi zaštititi tu 'osjetljivost' i osjećati nekakvu kontrolu i odgovornost za 'opstanak' te osobe. Dok bi u Miji isti taj muškarac vidio preveliki izazov njegovom teoretskom autoritetu i u pogledu na samoga sebe. Stoga Miji bi više mogao odgovarati mekši tip muškarca u svakodnevnom životu s tim da bi vjerojatno preferirala da taj isti tip dominira ispod plahti kao kompenzacija za sav stres autoriteta i donošenja odluka koji Mia ima u svom životu na dnevnoj bazi. Završe li oboje s istim tipom osobe, možda se isprva budu bolje razumjeli, ali kada dođe do fundamentalnih stavova, principa i životnih odluka, ako nisu u potpunosti sinkronizirani, pitanje je vremena kada će takav odnos puknuti. Čast onima koji umjesto kukavičkog izlaza iz veze odluče poraditi na izgradnji tog odnosa i razumijevanju druge strane kroz razgovor, terapije i drugo."

Javila se i jedna žena: "Nije sve tako crno-bijelo. Ja sam jako povučena i tiha dok sam s vama ili s ljudima koje ne poznajem dobro, ali kad sam u društvu koje znam, onda sam glasna i energična. Mogu gledati doma TV, ali mogu i bez problema partijati do jutra, ujutro ustati u 7 i ići raditi."

Dominantne žene se nisu proslavile

Sudeći pod Redditu najmanji broj korisnika bi izabrao dominantnu ženu: "Mia, isključivo jer ne želim voditi intervju nego ravnopravan razgovor."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Često se bezobrazluk poistovjećuje s dominantnošću", komentirao je jedan muškarac.

Neki su se i našalili: "Onu koja razvlači pitu s pravim tijestom."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Freepik

Povučene žene su najprivlačnije

Najviše muškaraca je priznalo da bi izabrali povučeniju ženu: "Anita 100 posto, mirne i povučene su veći izazov, ali kada si s takvom djevojkom, nakon nekog vremena se opusti ispred tebe i onda vidiš njenu stranu za koju nitko ne zna. Obraćaju pažnju kakav utisak ostavljaju u društvu. Glasnim djevojkama je bitno da su u centru pažnje, to uglavnom dovodi do svađe. To je neko moje iskustvo. Stidljive su mi nekako slađe, još ako se muškarac njima svidi, možeš primijetiti kako se bore same sa sobom samo da bi ostavile dobar utisak. Mene to kupi odmah u startu."

"U ovom primjeru mi je Anita puno zanimljivija, ali onda dolazimo do onog problema gdje ja isto ne započinjem razgovor tako da se to neće dogoditi. Tako da bi me Mia na kraju pokupila sa sobom do grada, a jadna Anita bi išla doma spavati sama", komentirao je jedan muškarac.

Drugi je dodao: "Kao tinejdžer preferirao sam djevojke koje su pričljive, glasne, živahne, uvijek spremne za neku aktivnost i izlazak, zaj*** i smijanje jer sam tada i ja bio takav pun energije, ali kako se sada bližim tridesetoj više preferiram mirne, tihe i povučene žene jer sam i ja povučeniji. Sad obožavam mir, spokoj i tišinu."

"Ne bih mogao s nekom glasnom aždajom koja se ne gasi i uvijek ima potrebe", "Anita. Nikakvo deranje, svađanje, klubovi i pijančevanje", "U dvadesetima Miju, a u tridesetima Anitu. Štoviše, supruga je više tip Anite. To ne znači da šuti u kutu, nego jednostavno nema poriv biti u centru pažnje u svakom društvu i svakoj situaciji", "Mia definitivno ne. Ne treba mi muževna žena - Rambo. Ovakva introvertna krajnost Anite isto ne. Znaci Anita, ali da nije toliko mutava koliko imam dojam da je opisana", glasili su ostali komentari.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Rebecca je Kineskinja udana za Hrvata: U toj je ljubavnoj avanturi preživjela urnebesne kulturološke šokove