Guru za veze otkrio zašto liberalne žene 'mrze' izlaziti s liberalnim muškarcima

Steve Santagati, koji je napisao knjigu "The Manual: A True Bad Boy Explains How Men Think, Date, and Mate—and What Women Can Do Come Top", rekao je da mnoge liberalne žene ne mogu pronaći ono što traže među muškarcima s kojima se politički slažu, piše New York Post.

"Nije da žene vole 'konzervativne muškarce', one samo ne vole liberale i ne vole muškarce koji nisu pravi muškarci", rekao je Santagati za Fox News Digital.

Liberalnim ženama više pristaju konzervativni muškarci

"Velika je vjerojatnost da svaka liberalna žena zamjera svom liberalnom muškarcu. Žene žele biti s muškarcem kojem mogu vjerovati i s kojim se osjećaju sigurno. A krajnji zaključak je da konzervativni muškarci imaju te kvalitete u velikoj mjeri u odnosu na liberale", objasnio je.

Santagati smatra da mnoge žene vjeruju u tradicionalne rodne uloge, čak i ako se boje to priznati. Rekao je da duboko u sebi većina žena želi muževnog partnera, bez obzira na to što je danas politički korektno priznati.

"Unatoč tome što vam govore o jednakosti, ako vam to nastave isticati, zamolite bilo koju ženu da vam iskreno odgovori. Vozite se cestom dok pada kiša, pukne vam guma, a vaš liberalni suprug vam kaže: 'Dušo, ne želim ti uzurpirati ženstvenost, ali zašto ne izađeš i promijeniš gumu, a ja ću čekati ovdje i slušati glazbu?’ To se neće dogoditi. Ona će te mrziti", rekao je Santagati.

Liberalne žene zapravo vole tradicionalne muškarce

Autor se osvrnuo na izvještavanje Dane Bash za CNN o Nacionalnoj konvenciji Demokratske stranke, sugerirao je da se Harris i Walz sviđaju muškarcima koji možda nisu toliko muževni kao njihovi republikanski kolege.

"Oni to rade pokušavajući istaknuti muške figure, Tim Walz je jedan od njih, koji mogu razgovarati s muškarcima vani koji možda nisu tipovi nabijeni testosteronom - oni koji drže oružje u rukama i koji želi slušati Hulka Hogana", rekla je Bash.

Santagati se slaže da Walz i Emhoff baš i ne odišu muževnošću, ali je smatrao da su demokrati ciljali na tradicionalne muškarce koristeći iskustvo guvernera Minnesote kao pomoćnog srednjoškolskog nogometnog trenera i gurajući kamuflažne kape za kampanju. Također ne smatra da se tipični muškarci koji nisu muževni mogu pretvoriti u nekog poželjnog ženama ako je to previše za ideologiju krajnje ljevice.

"Sve se zapravo svodi na logiku i zdrav razum. Mogu li se brinuti za tebe? Jesam li stabilan tip? To su najvažniji čimbenici koji konzervativca čine drugačijim od željenog liberala", poručio je.

