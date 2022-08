Mlad Hrvat je odlučio zaprositi svoju djevojku, ali s obzirom na to da ona ne želi nikakve dijamante, niti išta preskupo, nije siguran što izabrati.

Kako bi mu bila lakša odluka, odlučio je pitati korisnike Reddita: "Pozdrav ekipa, planiram uskoro zaprositi curu i sad sam u dilemi oko zaručničkog prstena. Ona kaže da ne želi nikakve dijamante, ništa preskupo. Imate li iskustva kakvih vrijednih za podijeliti? Koja je bila cijena vašeg zaručničkog prstena? Gdje ste kupili? Ja sam u Zagrebu, ako to išta pomaže. Hvala Vam puno unaprijed! Živjeli!"

Sami dizajnirali prsten

Jedan muškarac iz Velike Gorice mu je opisao svoje iskustvo: "Ja sam naručio moissanit iz UK (najtvrđi kamen poslije dijamanta, jako ga je teško razlikovati, a puuuno je povoljniji.) i dao sam zlataru na Trešnjevci da ga ugradi u prsten od 14k bijelog zlata koji sam sam dizajnirao. To me došlo sve skupa 2800 kn (2016. godine). Njoj se jako sviđa jer je prsten unikatan, sam sam ga dizajnirao, a i taj kamen ima jako malo ljudi u Hrvatskoj. Toliko joj se sviđa da ga nije htjela zamijeniti s vjenčanim nego joj je i zaručnički i vjenčani."

"Fukač, Oktogon, ručni rad i može ti za par tisuća kuna staviti i neki mali dijamant. Sve pohvale za gospodina. Kupio sam više komada nakita i sa svime je žena zadovoljna", savjetovao mu je jedan Zagrepčanin.

Štedljiv mladoženja

Javili su mu se i neki štedljivi muškarci: "100 kn, neka zlatarna u Petrinjskoj. Nije mi bilo bitno kakav je, samo da je. Na sreću, nije niti njoj bilo bitno, a nakon 10 godina nikada nije niti spomenula kakav je i koliko košta. Nosi ga svaki dan."

"Cura i ja smo pričali kao koji joj se sviđaju, itd. i njoj je bio fora neki od 300/400 kn u tipa silver for you i tako te fore. Prvo sam mislio kao što, tako malo, mislio sam da to mora biti skuplje, ali smo pričali da je bolje da ode manje para na prsten pa nam ostane više da odemo negdje", rekao mu je drugi svoje iskustvo.

Neki su se odlučili kupiti jeftino online: "200 kn srebrni prsten, kupio sam ga online. Žena bila oduševljena jer je bio neobičan dizajn s Tajlanda. Ionako se to skida nakon vjenčanja."

"Ja imam skromnu ženu, štedljivi oboje cijeli život, ne treba ništa, itd. Ja rekoh hajde, ženim se jednom (ja sam bio siguran, ako nisi, šparaj) i našao u Zaksu skroz lijep prsten s malim dijamantom, u tjednu 40-50 posto dolje za nekih 5000 kuna. Rekoh tko ga je.., prošao sam prstene od 500 do 20.000 kuna tražeći pravi, neka se veseli. I ona se jednom ženi, bila je presretna da je jednom dijamant dobila, iako joj je materijalizam zadnja rupa na svirali, pohvalila se i uživala. I to me jako razveselilo", jedna štedljiva obitelj se odlučila počastiti skupljim prstenom.

Prsten nije bitan

Nekima prsteni nisu bitni: "Čisto je svejedno, jedna frendica se zaručila s prstenom od 150 kn, druga ima prsten od 4000 $, a treća s prstenom s eBaya. Sve ti ovisi što cura hoće i voli", a s time se složila još jedna žena: "Upravo to, stvar je simbolike. Meni je čak jako slatko bilo s mojim frendom, on se ženio prije 10 godina, još na faksu i nije imao love za dijamantni prsten, iako ga je cura htjela, ali su oboje bili okej i imali su deal da će kupiti prsten s cirkonom za nekih 1500-2000 kn, a za 10. obljetnicu će ga promijeniti u dijamant ako će toliko više zarađivati i jesu."

Savjeti muškaraca

Jedan muškarac nije imao sreće: "Prvi zaručnički prsten sam platio 3500 kn, a drugi oko 2400 kn. Je... škola jer nakon prekida nijedna ne vraća prsten. Srećom ova treća zaručnica je dosta skromnija, uzela je srebreni od 250 kn pa ako i s njom prekinem bar neće biti veliki trošak."

"Uzmi safir, pola cijene, a ljepše izgleda na bijelom zlatu. Ja sam svog uzeo u Petrinjskoj kod policije. Rekla je da", savjetovao mu je jedan.

Pronašlo se puno muškaraca koji se razumiju u kamenje: "Ja sam kupovao nedavno, nadam se da će ti koristiti. Imaš lijepih prstena s poludragim kamenjem već od 2000 kuna na popustima, a često budu veliki popusti. Ja sam kupio s dijamantom u jednoj zagrebačkoj zlatarnici za 9000 kn, taj tjedan su imali 35% popusta na gotovo sav asortiman. Ako kupuješ nešto skuplje i nije ti hitno, obrati pozornost na popuste u ovim većim zlatarnicama poput Prahira ili Dodića, svako malo imaju 25-40% popusta (što ti samo govori kolike marže imaju)."

Savjeti žena

Javile su mu se i neke žene sa savjetima: "Je... dijamante, samo su skupi i dosadni. Idi u neku zlatarnu i zatraži nešto custom made s kristalima koje je 2000 puta ljepše. Imam primjerice hand made prsten s rozim kvarcom koji je toliko elegantan, prekrasan i koštao me 50€ (nije pravo zlato nego samo pozlata). Da mi nešto tipa toga momak kupi, bila bi je... sretnija nego da kupuje dijamant zbog kojeg će mi netko dići pištolj na glavu ako se prošećem po Trešnjevci."

"Moj je naručen s Glamire i zadovoljna sam. Ja isto nisam htjela dijamant i ništa preskupo. Na Glamiri ima masa izbora i to se još svaki prsten može prilagoditi na puno načina pa cijena ovisi o prilagodbi. Moj ima ugraviranu posvetu s unutarnje strane i bilo mi je jako drago kad sam vidjela da je zaručnik to odabrao. Mislim da se na tu posvetu isplati doplatiti još malo novca bolje nego za skuplji kamen itd. Sretno", poručila mu je druga.

A jedna je zaključila raspravu: "Iskreno, po meni sve to 'zaprositi curu' u današnje vrijeme više nema smisla, ne ženimo se više s 18 nego 30+ i znamo što želimo i sposobni smo pričati o tome. Ako baš želiš pitati kao u filmovima, možda najbolje da to napraviš bez prstena pa ju onda odvedeš da si sama izabere, tako barem nećeš promašiti ni izgled, a ni veličinu. Ovo sve je ako ti je cura neka normalna i niste balavci. Ako ste još klinci, iskreno, čekaj i nemoj praviti skupe greške. Ako je ona materijalist, takvu ni ne želiš u životu."