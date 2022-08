Anonimni Bosanac se obratio korisnicima Reddita s pitanjem zašto neke osobe ne žele brak i djecu: "Dosta osoba (godine 25+) koje znam ne žele djecu, niti brak. Neki ne mogu jer nemaju dovoljno novca, neki imaju PTSD od svega što se dogodilo na Balkanu, a neki jednostavno ne vole ideju braka i brigu oko djece i slično pa me zanima ima li vas ovdje i koji su vaši razlozi?"

Sloboda odlučivanja

Muškarac iz Sarajeva je kratko poručio: "Volim kompletnu slobodu u odlučivanju stvari za sebe."

"Takva vremena su došla, ja imam 24 godine, nikad nisam hodao s djevojkom, niti imao neke veze, nisam pronašao onu koja mi odgovara. O braku ne razmišljam, ako nađem onu koja mi odgovara, ovo dosad što poznajem je 0 bodova", napisao je jedan mladić.

Jedan Bosanac je objasnio što misli o toj situaciji: "Osobno znam puno ljudi koji su rano sklopili brak samo da bi se mogli seksati (oprosti na izrazu), djeca tu dođu kao nuspojava ograničenog znanja o sigurnom seksu i/ili pritisku obitelji. Većinom su to ljudi koji su konzervativniji i cijene tradicionalne vrijednosti, što je sasvim ok. Ja osobno živim s djevojkom, u vezi smo više od 4 godine i brak nam jednostavno nije potreban. Ionako već živimo kao da smo u braku, potvrda države nam ne treba. Dogovorili smo se da ćemo formalno sklopiti brak kad jedno od nas pronađe posao u inozemstvu, čisto radi papira. Od odlaska nam ovisi i odluka hoćemo li imati dijete ili ne. Ako se negdje dalje dovoljno osamostalimo, možda. Ovoj državi sigurno nećemo uzgajati novog pripadnika konstitutivnog naroda, želimo svoje dijete poštedjeti tog primitivizma. Bit će robota, tako da djeca neće ni biti potrebna."

"Brak nema nikakve prednosti nad vezom, djeca predstavljaju previše brige i odricanja na koje nisam spreman i ne želim. Između ostaloga, živim u velikom gradu u stanu bez ikakve rodbine u blizini, nekad je bilo lako odgajati djecu kad si mogao rodbini dati dijete na par sati da imaš malo svog života. S obzirom na to da danas većina bježi iz sela u gradove, iz kuća s dvorištem u male stanove, jednostavno nema uvjeta za imati djecu bez toga da se odrekneš vlastitog života na 10-20 godina, minimalno", objasnio je jedan muškarac.

Ne izgledaju sretno

Ostali su komentirali kako vide ostale bračne parove: "Imam dosta prijatelja s djecom, niti mi njihov život djeluje zabavno, niti mi oni djeluju sretno i ispunjeno, samo na Instagramu kada slikaju djecu, izvan toga se raspadaju i izgledaju starije 10 godina od mene, viđam ih jednom mjesečno ako i to, a highlight života im je da uvale djecu svojima za vikend."

"Za djecu mi je dovoljno sjetiti se par loših iskustava (što od poznanica, što od random žena na netu) kada je u pitanju sam porod i naravno svega onoga što dolazi prije i poslije istoga, a što se braka tiče, nismo svi za to. Naravno i za brak znam puno više negativnih primjera nego pozitivnih tako da bolje patiti sam/a nego s nekime. Ne kažem da je sve u tim negativnim iskustvima, ali sama pomisao na iste mi je dovoljan razlog", napisala je jedna žena.

Ne vole djecu

Neki su objasnili da jednostavno ne vole djecu: "Ne volim djecu. Pomisao na to da bih se morala brinuti o njima i provoditi sve svoje slobodno vrijeme s njima mi se gadi, a brak mi općenito nije prioritet. Voljela bih naći životnog partnera, ali ugovor s kojim se to potvrđuje me ne zanima."

"Ne volim djecu i ne želim djecu. A što se braka tiče, za mene je to samo papirologija, s partnerom mi je svejedno hoću li se vjenčati ili ne", poručila je druga žena.

Još jedna žena je objasnila svoj stav: "Brak je jednostavno samo dokument s beneficijama. Međutim, kao žena ne želim stupati u brak zbog očekivanja našeg društva. Ne želim biti domaćica ili samo čistiti, kuhati i prati. Ako pronađem osobu koja je inteligentna i ima iste stavove i mišljenja kao ja, onda možda. Djeca NE ni po kojem slučaju. Jednostavno ih ne želim. Želim svoj mir, tišinu i da se ne udebljam preko 10 kila, hvala puno. Našem svijetu ne treba više ljudi. Jedino da se ikad odlučim imati djecu, radije bih posvojila, ali znajući sebe, ni to se neće dogoditi."