Anonimna 31-godišnjakinja je na poslu upoznala muškarca koji je ponovno pobudio seksualnu napetost u njoj pa se upustila u zabranjeni seks s njim iako je ona zaručena, a on oženjen.

Zbog cijele te situacije je odlučila potražiti savjet od Sunove stručnjakinje za muško-ženske odnose Deidre Sanders.

Seksualna napetost

"Imala sam žestoki seks s oženjenim kolegom unatoč tome što sam zaručena za svog dugogodišnjeg dečka. Ja imam 31, a moj dečko ima 35 godina. Bilo mi je neugodno prihvatiti njegovu prosidbu jer smo bili okruženi obitelji i prijateljima u vrijeme Božića i svi su bili u tome. On je super, ali zajedno smo osam godina i iskra je davno nestala iz naše veze. Planovi za vjenčanje išli su glatko dok se našem timu na poslu nije pridružio novi dečko. Ja prodajem police osiguranja, a on radi naš marketing. On ima 29. Svidio mi se na prvi pogled, ali kad sam razgovarala s njim na treningu, nešto se promijenilo u meni", započela je svoje pismo.

Kako je počelo

"Donio mi je kavu, a onda smo zajedno ručali. Unatoč tome što smo jedno drugome priznali da je on oženjen i da sam se ja trebala vjenčati, došlo je do kemije u trenutku i stalno sam osjećala leptiriće u trbuhu. Nikad se nisam ovako osjećala sa svojim dečkom. Jedva sam čekala da trening završi pa da opet možemo razgovarati. Popili smo piće u baru prije večere i naš razgovor se usmjerio na naš seksualni život", ispričala je mlada žena.

Zatim je dodala: "Rekao mi je da ima otvoren brak. Rekla sam mu da je seks kod mene dosadan i da bi mi bilo draže da moj dečko začini stvari. Rekao je: 'Ooh, sad govoriš. Ne bih trebao dvaput pitati.' Nasmijali smo se, a onda je rekao: 'Možeš li mi pokazati o čemu pričaš?' Osjećala sam se polaskano i pomalo neugodno, ali otišli smo u moju sobu i imali najnevjerojatniji seks ikad. Sad smo se vratili na posao, oboje smo si priznali da smo zaljubljeni. Ne možemo skidati ruke jedno s drugoga. Njegova žena ne zna za mene, ali on želi da budemo zajedno. Što da radim sa svojim vjenčanjem?"

Savjet stručnjakinje

Stručnjakinja za muško-ženske odnose Deidre joj je savjetovala: "Prekini. Bolje je raskinuti zaruke nego proći kroz skupo vjenčanje i još skuplji razvod. Vaš kolega možda nije muškarac za vas, ali jasno je da niste posvećeni svom zaručniku. Da ga volite, skakali biste od sreće pri pomisli na dan svog vjenčanja, ali u najboljem ste slučaju ravnodušni."

"Upravo sada žudite za nekime tko je oženjen pa varate jedno i drugo. Imate samo njegovu riječ da je njegov brak otvoren, ako jest, zašto ne može reći svojoj ženi? Ako ipak odlučite otkazati vjenčanje, uskoro ćete znati misli li vaš kolega ozbiljno s vama", savjetovala joj je, piše TheSun.