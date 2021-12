Mlada djevojka se na TikToku požalila kako je ostala bez dečka, a razlog tomu je njezina majka. Devastirana žena kaže da je sumnjala da nešto nije u redu u njezinoj vezi kada joj se tadašnji dečko činio pretjerano prijateljski nastrojenim prema njezinoj mami. I bila je u pravu – jednog dana ih je uhvatila kako se ljube.

Nevjerojatna obiteljska priča

The Sun je prenio ovu bizarnu obiteljsku priču i zaintrigirao svoje čitatelje isto kao i ova nesretna djevojka svoje TikTok pratitelje. Stvari su krenule iz lošeg u gore kada se jednog dana ispostavilo da njezina majka i dečko zapravo spavaju zajedno već osam mjeseci.

Kada je odlučila suočiti tadašnjeg dečka i majku s istinom, par je pobjegao zajedno, zaručili se i dobili dijete. Žena je na TikToku objasnila svoju jedinstvenu situaciju i rekla: "Moja mama je spavala s mojim dečkom iza mojih leđa 8 mjeseci, do dana prije mog 18. rođendana, a onda je otišla s njim i od tada je dobila bebu i zaručila se. 4 godine bez kontakta.", otkrila je i započela detaljnu priču.

Avantura njezine majke i dečka trajala je otprilike godinu dana, ispričala je djevojka u TikTok videu i objasnila: "Što se tiče mog prvog odnosa s tim dečkom, imala sam 17 godina, a on 21 godinu kada smo se počeli viđati. Apsolutno normalno, ali bila sam jako naivna".

"Dakle, doslovno mjesec dana nakon veze, ta je osoba boravila u kući mojih roditelja, moji roditelji bi kuhali čaj, moj tata jako naporno radio i još uvijek radi, pa bi zaspao na kauču, a mama i dečko bi otišli zajedno prati suđe nakon zajedničke večere", ispričala je. Tijekom njihovog zajedničkog "pranja suđa", ova tiktokerica je otkrila da je često znala imati osjećaj da čuje nekakve zvukove u kuhinji, ali je to zanemarivala jer je mislila da joj se pričinja.

Međutim, jedan dan je ipak odlučila poslušati svoju intuiciju i sišla niz stepenice do kuhinje, u kojoj je zatekla svoju mamu i dečka koji joj "stoji između nogu i očito su se ljubili. Ja sam, naravno, užasno reagirala na ovo", ispričala je prevarena djevojka. Nakon ovog incidenta, nestašni dvojac je sve poricao, uvjeravali su djevojku da je luda i da ništa nije onako kako je ona to vidjela.

Djevojka je dalje otkrila da su je mama i dečko pokušali izmanipulirati da pomisli da je zapravo psihički bolesna te da si je umislila cijelu situaciju. Toliko su je uvjerili da je djevojka na kraju prešla na antidepresive: "Odveli su me kod liječnika, stavljena sam na lijekove i uvjetovano mi je da ako budem nekome pričala o cijelom incidentu, da će me odgajat samo moj brate te da ću ostati bez mame. Kao 17-godišnju djevojku, koja je bila vrlo obiteljski nastrojena, pogodilo me, bilo je teško", priznala je tiktokerica.

Djevojka je ispričala da je ova drama trajala nekoliko mjeseci, do njezinog 18. rođendana. Dečko joj je tada slao ljubavne poruke i obasipao je srcima, ali ona je i dalje vjerovala u ono što je vidjela u kuhinji. "Mama se noću šuljala kućom i spavala s njim u autu, a onda bi oboje legli u krevet – on sa mnom i moja mama s mojim tatom."

Djevojka je zatim u drugom videu objasnila što se dogodilo kada je saznala istinu. "Nakon posla srela sam ga u svojoj kući i trebali smo ići na večeru, rekla sam da ću nas počastiti. Njegov je mobitel bio sa strane, oboje smo trčali okolo i spremali se nakon posla da idemo na večeru, a onda mu se pojavila poruka na telefonu. Poruka je bila od moje mame", prisjetila se. Naime, i dale je cijelo to vrijeme jadna djevojka bila na lijekovima i tvrdili su joj da je luda jer je često prije znala slučajno vidjeti poruke na dečkovom mobitelu koje su bile od njezine mame, slala mu je srca i flertala s njim.

Tajni par je i dalje bio uporan, djevojci su govorili da je paranoična te su je uvjeravali da se brinu za nju i da se ponašaju kao što bi to činila normalna obitelj. Vratimo se na tu famoznu poruku koju je dobio njezin dečko kada su trebali ići na večeru. U toj poruci je pisao: "Hej dušo, nadam se da si imao najbolji dan na poslu, ti si moj svijet", rekla je djevojka i priznala da je u tom trenutku izgubila kontrolu i zgrabila njegov mobitel.

Istina polako izlazi na vidjelo

Prevarena djevojka je bila uporna u svom naumu i počela je vrištati na svog tadašnjeg dečka, a onda je krenula prema radnom mjestu svog oca kako bi mu rekla cijelu isitnu. "Još mi se srce slama kad pomislim da sam to morala učiniti svom tati. Podnio je to nevjerojatno dobro, za sve što tada brinuo je to da brat i ja budemo na sigurnom", rekla je. Nakon što je zajedno s ocem stigla kući, imali su što i vidjeti. Njezina majka zbrisala je s njezinim dečkom, spakirala je sve stvari i uzela njihovog obiteljskog psa, ali i njihov obiteljski automobil. Ostavila ih je bez ičega.

Djevojka je kasnije priznala da se, u početku, jako teško nosila s cijelom situacijom koja je rezultirala razaranjem sretne obitelji. U videu djevojka je ispričala kakav je njezin odnos s majkom nakon svega što se dogodilo: "Što se tiče mog odnosa s mamom, jednostavno ga nema. Odmah sam je blokirala na svim društvenim mrežama. Ne treba mi ta negativnost u životu", rekla je.

"Tvoja mama je sebična i otrovna!"

Korisnici TikToka bili su zgroženi pričom ove djevojke te nisu mogli vjerovati da bi njezina mama učinila tako nešto. Jedna osoba je rekla: "Kako ti je, zaboga, tvoja majka mogla ovo učiniti', drugi je dodao: "O moj Bože, ovo ide od lošeg do goreg! Ne mogu vjerovati da ti je dala LIJEKOVE. Ovo je uvrnuto." Treći je komentirao: "Tako mi je žao što si prošla kroz to. Tvoja mama je sebična i otrovna i ne zaslužuje te. Svakako razgovaraj s psihologom, nemoj se sama nositi s tim".