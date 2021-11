Ova žena je otkrila kako se osvetila svom suprugu, koji je navodno imao aferu s 19-godišnjakinjom - i postala viralna. Spisateljica Gabrielle Stone na svom je TikTok profilu, gdje je prati 707.000 korisnika, objavila video o situaciji u kojoj se našla.

Plavokosa ljepotica započinje snimku ozbiljno gledajući u kameru odjevena u sportsku odjeću. Video je naslovila: "Moj muž je šest mjeseci imao aferu s 19-godišnjakinjom."

Ali tko se zadnji smije...

"Na sofi u našem dnevnom boravku bile su njezine fotografije", dodala je Stone, dok se zavodljivo izvijala pred kamerom i vježbala. "Otišao je na odmor s njezinim roditeljima. Lagao je i rekao im da se zove Daniel."

Dok je nastavila plesati uz pjesmu "Do It To It", Gabrielle je otkrila: "Podnijela sam zahtjev za razvod. Napisala sam bestseler knjigu o svemu tome. Kupila sam vlastitu kuću. I svom liku dala ime Daniel."

Otkako je Gabrielle objavila video, postao je viralan - skupio je više od 34 milijuna lajkova i više od 14.000 komentara. Mnogi su joj čestitali, a jedan je korisnik zaključio: "Ovo je ono što nazivamo pretvaranjem boli u moć."